O iOS 13.1 chegou hoje, junto ao iPadOS 13.1, para deixar o terreno dos softwares da Apple mais estável — afinal, não seria um exagero dizer que o lançamento inicial do iOS 13 teve sua dose de instabilidades e probleminhas aqui e ali. Ainda assim, nem tudo está resolvido com a chegada da atualização mais recente.

A Apple postou hoje no seu site um aviso alertando usuários sobre um bug, presente em todas as versões do iOS 13, que pode conceder permissões indevidas a teclados de terceiros. Segundo a Maçã, esses utilitários (como os famosos Gboard e SwiftKey) podem ganhar acesso total às permissões do sistema mesmo que o usuário não tenha autorizado isso na instalação dos apps.

Isso não chega a ser uma dor de cabeça para a maioria dos usuários: muitos de nós, afinal, concedemos essas permissões aos teclados quando os instalamos — são elas que permitem que eles funcionem em suas plenitudes, com recursos como sugestão de texto ou integração com a internet.

Ainda assim, é bom lembrar que o chamado “acesso total” significa, na prática, que o teclado em questão pode ganhar acesso à internet e capturar sua digitação, potencialmente enviando dados sensíveis (como senhas ou informações pessoais) a servidores externos. Isso não chega a ser uma preocupação no caso de teclados mantidos por empresas grandes e (teoricamente) confiáveis, como o Google ou a Microsoft; por outro lado, se você instalou um teclado “suspeito” só para usar um recurso engraçadinho ou coisa do tipo, é bom se atentar — mesmo que você não tenha concedido permissões a ele.

Em todo caso, é bom notar que o teclado nativo do iOS é imune ao bug — o que é óbvio, já que, sendo parte integrante do sistema, ele tem todas as permissões que precisa para funcionar ativadas desde o primeiro instante.

Segundo a Apple, uma correção para o problema será corrigida numa atualização de software futura. Por ora, o que você pode fazer é acessar os Ajustes do seu aparelho e, na seção Geral » Teclado » Teclados, desativar todos os de terceiros que não sejam totalmente confiáveis. Todo cuidado é pouco, afinal de contas.

via TechCrunch