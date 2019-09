E o ciclo de atualizações não para! Temos menos de uma semana desde o lançamento do iOS 13, mas seu sucessor direto já está entre nós: a Apple liberou agora há pouco a versão final do iOS 13.1 (compilação 17A844 , um pouco à frente da da beta 4) para todos os usuários.

Ao contrário de outras versões “X.1” do sistema, o iOS 13.1 tem um pequeno leque de novidades relevantes — basicamente, recursos que a Apple não conseguiu incorporar na versão inicial dele, além de algumas melhorias que vêm para complementar novidades introduzidas na semana passada.

Confiram:

AirDrop

Por conta do novo chip U1, os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max agora usam a tecnologia de banda ultralarga para reconhecimento espacial. Isso permite aos aparelhos localizar, com precisão, outros dispositivos Apple com o mesmo chip — segundo a Apple, é como dar ao iPhone um sexto sentido, uma nova forma de perceber o mundo, que vai dar origem a recursos incríveis.

E o primeiro recurso atrelado a essa tecnologia chegou agora, com o iOS 13.1: você aponta seu iPhone para o iPhone de outra pessoa, e o AirDrop prioriza esse aparelho para agilizar o compartilhamento de arquivos.

Mapas

Um recurso perdido na primeira versão do iOS 13 voltou no update de hoje. Trata-se da opção de compartilhar rotas com contatos, para que eles saibam o seu tempo estimado de chegada.

Automações

Por algum motivo, a Apple removeu a seção de automações do aplicativo Atalhos no iOS 13. No iOS 13.1, ela está de volta; com isso, você pode criar ações que sejam executadas em situações específicas (como determinada hora ou local).

Indicador de volume

O iOS 13 já causou a alegria de milhões de pessoas no mundo inteiro ao trocar o indicador de volume antigo por um muito mais elegante e menos obstrutivo. O iOS 13.1 vai além, mostrando, no próprio indicador, qual dispositivo está tendo o volume alterado (seja o próprio iPhone/iPad/iPod, um HomePod, um par de AirPods ou quaisquer outros periféricos).

Fontes

Seguindo o suporte a fontes no iPadOS, a App Store ganhou uma seção específica para elas.

TestFlight

O ícone indicando que um aplicativo foi instalado pelo TestFlight mudou para um pontinho amarelo mais vivo.

Wallpapers dinâmicos

Os wallpapers dinâmicos ganharam novos visuais, com gradientes mais vivos, e estão disponíveis para mais modelos de iPhones.

Meta de leitura no Apple Books

Para você configurar uma quantidade de páginas a ser lida por mês; o app enviará notificações lhe lembrando do seu progresso e incentivando você a continuar.

Novos ícones no HomeKit

Eles tão agora bem mais detalhados, com acabamento mais refinado.

· • ·

Quem pode instalar

Essa é fácil: se você tem o iOS 13, pode, naturalmente, instalar o 13.1 no seu aparelho. Para checar a lista de dispositivos compatíveis com o iOS 13, basta conferir nosso artigo destacando as novidades do sistema.

Como instalar

Da mesma forma, o processo de instalação do iOS 13.1 é igual ao do 13.0 (ou de qualquer atualização recente da Apple) — basta ir aos Ajustes do seu aparelho e, na seção Geral » Atualização de Software, selecionar o update. Em seguida, siga as instruções na tela e aguarde o fim do processo.

Para outras opções de atualização, basta acessar nosso guia de atualização para o iOS 13 — as instruções são exatamente as mesmas. Daqui a pouco, atualizaremos este post com os links diretos para download do arquivo IPSW do iOS 13.1, para quem preferir.

· • ·

Divirtam-se! 😉

Atualização, por Rafael Fischmann 24/09/2019 às 14:27

Como prometido, eis os links diretos para download do iOS 13.1: