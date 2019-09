Nós já listamos várias das novidades trazidas pelo iOS 13.1, liberado hoje mais cedo, mas a Emojipedia nos lembrou de outra mudança importantíssima implementada pela atualização: emojis mais fiéis à realidade, é claro.

No total, o novo sistema fez alterações em 24 das indefectíveis (e incontáveis) figurinhas. Algumas delas são quase imperceptíveis, como o rosto sorridente com olhos em forma de coração — no caso desse emoji, muito popular entre os enamorados, os corações que substituem os globos oculares da pobre figura agora são similares ao do próprio emoji de coração.

Em uma alteração de ordem cultural, a Apple atualizou também o emoji representando um ábaco. Agora, a figurinha traz pinos dispostos na vertical, como tradicionalmente utilizado pelo instrumento matemático milenar.

Outras mudanças eram urgentes: agora, a figurinha do polvo finalmente compreende a anatomia do animal corretamente, com ventosas orgulhosamente exibidas na parte inferior dos seus braços (que ainda são quatro, e não oito como no bicho real).

Ainda na classe dos cefalópodes, o emoji de lula também sofreu uma alteração para retratar de forma correta a anatomia do bichinho: o sifão não mais está posicionado entre os olhos do molusco, já que a estrutura — responsável pela locomoção dos animais — fica, na verdade, na parte traseira deles. A contagem de membros, entretanto, ainda está incorreta, já que a lula da vida real tem dois tentáculos e oito braços (aqui, vemos apenas seis braços).

Quem teve mais sorte em relação aos próprios membros foi o mosquito. O emoji representando o enervante inseto foi atualizado para adicionar uma perna extra, o que confere com a realidade das suas seis pernas.

Você pode, agora, dormir em paz e usufruir de todas as mudanças atualizando agora mesmo para o iOS 13.1. Voltamos a qualquer momento com mais notícias do mundo animal, digo, do mundo Apple.

via The Verge