Os laços entre a Apple e a estimada apresentadora Oprah Winfrey estão cada vez maiores (e mais cruzados). Além de uma série para o Apple TV+ sobre saúde mental, a Maçã também lançou o “Oprah’s Book Club” (“Clube do Livro da Oprah”), uma atualização para a seção de “consultoria” da plataforma da Apple onde a apresentadora indicava um novo livro periodicamente.

Infelizmente, o Clube do Livro da Oprah não está disponível (diretamente) na loja de livros brasileira do Apple Books; ainda assim, ao pesquisar por “Oprah” no app Livros (Books), é possível visualizar (e adquirir) a primeira indicação da apresentadora, a ficção “The Water Dancer” de Ta-Nehisi Coates.

Para a apresentadora, a parceria vai além de um projeto que incentiva a leitura e remete à sua própria história:

Eu sou essa pessoa hoje por causa da experiência de aprender a ler desde cedo. A leitura me abriu um mundo inteiro além da estrada de terra vermelha e da varanda da minha avó no Mississippi. Eu quero fazer isso para todos. E a oportunidade de fazer isso com a Apple, de falar com pessoas de todo o mundo sobre os prazeres, a emoção e a tensão que um bom livro pode lhe trazer… Não sei o que é melhor do que isso.

O mais interessante dessa parceria seja, talvez, o fato de que a Apple doará parte do valor de cada livro da seleção que for vendido para a American Library Association, um grupo que promove a educação literária nos EUA e em diversos países, como destacado pelo CEO da Maçã, Tim Cook:

Poucas pessoas no mundo podem nos unir como Oprah, cuja compaixão e graça ao celebrar o poder dos livros é incomparável. É nossa honra fornecer uma nova plataforma para o Clube do Livro da Oprah e apoiar a American Library Association ao abrir corações e mentes para a alegria da leitura.

Mais do que uma parceria vinculada ao Apple Books, Oprah também entrevistará os autores do seu Clube do Livro para uma nova série homônima do Apple TV+, a qual estreará no dia do lançamento do serviço de streaming (1º de novembro).

O primeiro participante do programa foi, naturalmente, o autor Ta-Nehisi Coates, que foi entrevistado por Oprah em frente à Apple Carnegie Library, em Washington (DC).

A good book can open your mind and take you on a journey you never expected. Excited to partner with @Oprah’s Book Club to celebrate the world’s most amazing authors — and the joy of reading! Starting with The Water Dancer by the incredible Ta-Nehisi Coates. pic.twitter.com/DOpVY1svOY — Tim Cook (@tim_cook) September 23, 2019 Um bom livro pode abrir sua mente e levá-lo a uma jornada que você nunca esperava. Animado por essa parceria do Clube do Livro da @Oprah para celebrar os autores mais incríveis do mundo — e a alegria de ler! Começando com “The Water Dancer” pelo incrível Ta-Nehisi Coates.

De acordo com a Apple, novos episódios serão lançados a cada dois meses no Apple TV+. Além da produção sobre saúde mental, Winfrey também participa de outra série original da Maçã sobre assédios no ambiente de trabalho, a qual não tem data de estreia definida.