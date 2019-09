Procon-MG multa a Apple em R$2 milhões devido a problema no microfone de iPhones 7

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) anunciou na última semana que o Procon-MG aplicará uma multa de R$2 milhões à Apple devido a problemas que consumidores tiveram com o microfone de iPhones 7 e 7 Plus.

O caso todo foi bem esquisito. Após o lançamento do iOS 11.3[.1], alguns aparelhos dessa geração tiveram seu microfone completamente inutilizado. A Apple começou a trocar aparelhos afetados em meados de maio de 2018, mas curiosa e inesperadamente cessou essa prática apenas dois meses depois.

Basicamente, a Apple passou a tratar os casos como um problema qualquer (ou até “mau uso”), não assumiu a culpa pela falha e obrigou consumidores a gastar cerca de R$1.700 para trocar unidades defeituosas.

Fernando Ferreira Abreu, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, diz que “o número bruto de 224 reclamações registradas no site Reclame Aqui não revela a ainda integralidade do dano, pois, em assuntos relacionados à tecnologia, há uma enorme cifra reprimida de reclamações não registradas, uma vez que o consumidor é induzido a aceitar a informação da assistência técnica”.

A multa, cujo valor exato é de R$2.075.640,99, refere-se ao prejuízo coletivo calculado pelo Procon-MG e será destinada ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Obviamente, a Apple Brasil não comentou o caso e ainda poderá recorrer da decisão.

via UOL Tilt