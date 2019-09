Promoções do dia na App Store: WidgeTunes, S.Study Japanese Dictionary, Templates for Pages e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta terça-feira!

Se você tem uma boa coleção de músicas armazenadas localmente no seu iGadget — e o widget do Apple Music não lhe atende —, vale a pena conhecer nosso destaque do dia: WidgeTunes, criado por Giorgos Trigonakis.

O app permite que você escolha a sua música favorita para tocar sem a necessidade de desbloquear o telefone ou abrir o aplicativo Música, simplesmente arrastando o dedo para a esquerda. Confira:

Se desejar, adicione seus favoritos em uma categoria a parte, com um acesso ainda mais rápido pelo WidgeTunes.

N/D

Nota na App Store

Minha nota

Curtiu? Aproveite a oferta!

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam R$152 de desconto:

Apps para iOS

Aprenda japonês.

Crie música.

Puzzles.

Jogo estilo RPG .

App para macOS

Modelos para o Pages.

· • ·

Aproveitem as ofertas até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😁