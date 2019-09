Além disso, as Apple TVs ganham novos screensavers; confira tudo o que há de novo!

tvOS 13 está disponível com suporte a multi-usuários, controles do PS4/Xbox e mais!

Após anunciar as novidades do tvOS 13 durante a WWDC19, em junho, a Apple liberou hoje o novo sistema operacional da Apple TV (compilação 17J586 , um pouco à frente da versão Golden Master) para todos os usuários!

Originalmente ele estava previsto só para o dia 30, mas acabou sendo adiantado tal com o iOS 13.1 e o iPadOS 13.1 — que também acabaram de ser lançados.

Novidades do tvOS 13

Não diferentemente do tvOS 12, a nova versão do sistema operacional da Apple TV não traz dezenas de novidades, mas conta com alguns novos recursos bem interessantes.

Suporte a multi-usuários e nova Central de Controle

Pensando na integração com alguns de seus serviços, como o Apple Music e o Apple Arcade, a Maçã implementou o suporte a multi-usuários na Apple TV, permitindo que pessoas criem diversas contas individuais para acessar o conteúdo personalizado de cada um.

Além disso, ao arrastar da direita para esquerda para abrir a Central de Controle, é possível visualizar a opção para alternar entre os perfis criados naquela Apple TV. Um pequeno sinal ao lado do nome indica qual perfil está ativo naquele momento — no mais, é possível colocar a Apple TV em repouso, acessar o AirPlay e pesquisar pela Central de Controle.

Suporte a controles de consoles

Justamente por incluir a nova plataforma de jogos da Maçã, o Apple Arcade, o tvOS 13 ganhou suporte para controles do Xbox One S e o DualShock 4 do PlayStation, o que era há muito tempo cobiçado pelos usuários.

App Apple TV

Com o lançamento próximo do Apple TV+, nova plataforma de streaming de vídeo da Maçã, o tvOS 13 (assim como o iOS/iPadOS 13) trouxe o novo app Apple TV, dedicado para reproduzir o conteúdo do novo serviço da companhia.

Tela inicial redesenhada

Uma mudanças visual que certamente não passará despercebida pelos usuários é a da tela inicial da set-top box. No tvOS 13, além de o conteúdo estar adaptado para cada usuário, as imagens exibidas ao fundo agora ocupam toda a tela, dando ainda mais a ideia de imersão.

Novos screensavers subaquáticos

Já não bastasse o tvOS 12 contar com screensavers incríveis, a nova versão traz ainda mais opções de telas de descanso — dessa vez não espaciais, mas subaquáticas. Os novos screensavers foram produzidos em parceria com o grupo “Natural History”, da BBC, e estarão disponíveis em 4K HDR .

Letras de músicas sincronizadas

Um pouco mais voltado para o Apple Music, o tvOS 13 trouxe ao serviço de streaming de música da Maçã suporte às letras de músicas sincronizadas; ou seja, você poderá acompanhar a letra de uma faixa em tempo real (como em um karaokê).

Como atualizar?

Se você possui o tvOS 12 instalado, é possível atualizar sua Apple TV normalmente em Ajustes » Sistema » Atualização de Software » Atualizar Software.

Vale lembrar que o tvOS 13 oferece suporte aos mesmo dispositivos que a versão anterior, ou seja, Apple TV HD (quarta geração) e Apple TV 4K (quinta geração).

Apple TV Software 7.4

A Apple também disponibilizou hoje a versão 7.4 do sistema operacional da Apple TV de terceira geração, com a compilação 12H876 . Algumas das novidades do tvOS 13 devem ter sido levadas para elas também, o que é ótimo.

Quem aí já está atualizando? Comente as primeiras impressões abaixo!