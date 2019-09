Ainda ontem, noticiamos que o iPhone 11 Pro Max recebeu a coroa da DisplayMate, que elegeu a sua tela como a melhor já colocada num smartphone. Hoje, o foco é na sua bateria.

O canal Mrwhosetheboss do YouTube colocou os três atuais flagships da Apple (iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max) frente aos recém-lançados Huawei Mate 30 Pro e Samsung Galaxy Note10+.

Como é possível ver pelo vídeo, o teste é bem justo e variável — envolvendo abertura de apps, reprodução de vídeos, jogos, reconhecimento de músicas pelo Shazam e outros. Todos os aparelhos são novos (baterias “fresquinhas”) e estavam configurados de forma igual, com o mesmo nível de brilho e de volume.

Com de longe a menor bateria de todos (3.046mAh), o iPhone 11 foi o primeiro a morrer no teste mas mesmo assim após respeitáveis 5 horas e 2 minutos.

Quase empatados, vieram logo depois o Galaxy Note10+ com 6h31 e o iPhone 11 Pro, com 6h42. O Note10+ tem uma bateria absurdamente maior (4.300mAh vs. 3.190mAh do iPhone 11 Pro), mas vale lembrar que a sua tela também é bem mais larga.

Aí sim, chegamos a uma categoria à parte. O Mate 30 Pro, com sua bateria gigantesca de 4.500mAh, atingiu 8h13 no teste, enquanto o grande vencedor, o iPhone 11 Pro Max (cuja bateria tem 3.969mAh), bateu 8h32. É o melhor smartphone já testado pelos caras.

E eu assino embaixo, viu. Mesmo tendo feito um uso moderado do meu iPhone 11 Pro Max, nos últimos dois dias seguidos fui dormir com a sua bateria em 60-63%. Inacreditável!

via 9to5Mac