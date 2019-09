Jeff Bezos e sua turma estavam atacados hoje: em evento realizado em Seattle (Estados Unidos), a Amazon apresentou uma cacetada de novos produtos para a sua linha de dispositivos Echo — incluindo aparelhos que, quando lançados, concorrerão diretamente com dois produtos da Apple: o HomePod e os AirPods.

Vamos dar um giro pelas novidades?

Echo Studio

A primeira das novidades do dia tem o potencial de acender luzes amarelas no departamento do HomePod, em Cupertino. O Echo Studio é o primeiro alto-falante inteligente da Amazon totalmente focado na experiência e na qualidade de som, com três mid-ranges posicionados em 360º, um tweeter direcional e um subwoofer de 5,25 polegadas para uma experiência sonora onidirecional (otimizada pelos microfones que calibram a reprodução de acordo com o ambiente).

A ideia é integrar o Echo Studio ao novo serviço musical da varejista, o Amazon Music HD, que traz dezenas de milhões de músicas com transmissão Hi-Fi sem perdas (a maioria delas em formato FLAC). O alto-falante traz suporte a áudio 3D com Dolby Atmos, e pode ser sincronizado com as Fire TVs 4K para reprodução do áudio de séries e filmes na sua TV.

Um dos grandes apelos da Amazon está no preço: o Echo Studio custa US$200, US$100 a menos que o HomePod. O aparelho já está em fase de pré-venda, mas ainda não há uma data para o seu lançamento.

Echo Buds

Temos também os Echo Buds, concorrentes diretos dos AirPods que colocam a Alexa diretamente nos seus ouvidos. A Amazon prometeu que os fones trazem “som realmente muito bom”, com dois drivers em cada ouvido; temos controles por toque na superfície externa dos fones e acesso à Siri ou ao Google Assistente (em adição à Alexa, claro).

A integração com a assistente da Amazon é profunda: você pode conversar com a Alexa em qualquer lugar (desde que os fones estejam conectados a um smartphone) simplesmente pronunciando um comando personalizado. Ela ainda traz cartas na manga exclusivas para os Echo Buds: ao entrar numa loja da Whole Foods (rede de empórios comprada pela Amazon em 2017), por exemplo, você pode perguntar à Alexa se aquela loja tem o item que você quer. A assistente poderá, inclusive, lhe direcionar ao corredor apropriado para encontrá-lo. 😳

Outro grande diferencial dos fones está na presença de tecnologia da Bose para cancelamento de ruídos — para quem não sabe, a fabricante é uma das líderes mundiais nessa área. Os Echo Buds têm certificado IPX4 de resistência a suor, chuva fraca ou respingos; a bateria dos fones dura cinco horas, e pode ser quadruplicada considerando a carga extra do estojo.

Os Echo Buds também já estão em pré-venda na Amazon americana por US$130. Segundo a varejista, eles serão lançados antes do período natalino.

Novo Echo

O produto original da linha também ganhou novidades: o novo Amazon Echo mantém seu preço atrativo (US$100) e o design amigável coberto em tecido, mas traz uma experiência sonora aprimorada, com novos drivers de neodímio e um woofer de 3 polegadas.

Um novo recurso interessante (que em breve será disponibilizado aos demais aparelhos da linha) é o Guest Connect, o qual permite que, ao chegar à casa de alguém, você simplesmente peça à Alexa que conecte sua conta àquele dispositivo Echo para obter acesso às suas playlists e preferências musicais.

Assim como nos produtos acima, o novo Echo já está disponível para pré-venda e será lançado em algum momento antes do fim do ano.

Echo Dot with Clock

O menor produto da linha, por sua vez, ganhou um irmão mais velho. O Echo Dot “comum” continua existindo, mas agora tem a companhia do Echo Dot with Clock — que é quase igual ao irmão mais simples, mas traz um display em LED na sua parte da frente que pode exibir as horas, seus alarmes ou a temperatura externa na sua localização.

O Echo Dot with Clock custa US$60, US$10 a mais que o Echo Dot, e já está em pré-venda na Amazon americana.

Echo Show 8

A varejista também apresentou uma nova opção para quem prefere seus alto-falantes inteligentes com telas. O Echo Show 8 fica entre o Echo Show original (com tela de 10″) e o Echo Show 5 (com tela de 5″); temos aqui, naturalmente, um painel de 8 polegadas — segundo a Amazon, de alta definição.

O Echo Show 8 conta com uma câmera para videoconferência (com um “interruptor de privacidade” que desliga e cobre a lente quando ela não estiver em uso), e um novo recurso inicia uma chamada em grupo — em áudio ou vídeo — com todas as pessoas da família que tiverem um dispositivo Echo.

O novo dispositivo sai por US$130 e já está em pré-venda no site da fabricante.

Echo Flex

Temos também o Echo Flex, um minúsculo alto-falante inteligente de US$25 que é plugado diretamente na tomada e pode ser posicionado em qualquer lugar da sua casa. Ele conta com uma porta USB para que você possa carregar outros dispositivos, como seu smartphone, ou conectar acessórios — dois deles já foram apresentados pela empresa, um sensor de movimento e uma luz noturna (ambos custam US$15).

O Echo Flex, junto aos seus dois acessórios, já está em pré-venda na Amazon americana.

Echo Glow

Agora começamos a entrar em território esquisito: o Echo Glow é, basicamente, uma bola brilhante de US$30 que se conecta à Alexa. Não há mais informações sobre a razão de existir desse negócio, mas ele pode exibir milhões de cores na sua superfície, entrar num chamado “Modo Fogueira” ou pulsar de acordo com as batidas da música sendo reproduzida. Como o resto da turma, ele já está em pré-venda.

Echo Loop

Quer algo ainda mais esquisito? Que tal um anel com a Alexa embutida? Sim, pois é exatamente isso que é o Echo Loop: um dispositivo de titânio que você enfia no dedo e conta com dois microfones para que você fale com a assistente. Um motor vibratório embutido lhe dá o retorno sobre seus comandos, e temos aqui, também, um pequeno alto-falante próprio.

O Echo Loop é um produto da linha Day One Editions — um novo programa da Amazon para “novas ideias” que oferecerá quantidades limitadas dos dispositivos, disponíveis somente mediante convite. Caso a ideia pegue, ele sairá dessa “fase de testes” e passará a ser um integrante definitivo da linha Echo.

Veremos quais serão os resultados disso — por ora, os dispositivos estão em pré-venda por US$130 (somente com convite, como citado).

Echo Frames

O outro produto da linha Day One Editions é nada menos do que uma armação de óculos. Sim: você compra os Echo Frames e já adquire em conjunto suas lentes apropriadas, mediante prescrição (ou simplesmente usa os óculos com dois pedaços comuns de vidro, se não precisar usar óculos).

A armação não tem tela de projeção ou câmeras; os alto-falantes são embutidos nas hastes dos óculos e direcionados para o ouvido do usuário (que não fica tampado e, portanto, pode continuar ouvindo os sons do ambiente). Temos também, claro, um conjunto de microfones para você controlar a Alexa; segundo a Amazon, a bateria é suficiente para que o dispositivo dure “o dia inteiro”.

Os Echo Frames também estão em pré-venda somente mediante convite, por US$180 — mas é bom notar que, por ora, eles funcionam somente com o Android.

Eero

Os roteadores da Amazon, por sua vez, ganharam um bom corte de preços na nova geração. Agora, um dispositivo Eero sai por US$100, enquanto o pacote com três custa US$250.

Eles trazem suporte a duas bandas de rádio e uma tecnologia de emissão adaptativa; no mais, continuam com seu processo de configuração simples e o benefício de trabalharem em conjunto, com vários pontos espalhados dentro da casa simplesmente plugando cada um deles em uma tomada. Eles já podem ser adquiridos na Amazon americana.

· • ·

Querem mais? Pois não deixem de checar o novo Amazon Smart Oven (um forno elétrico integrado à Alexa), o Fire TV Cube 4K, o Echo Auto para integração automotiva, e a Nebula Soundbar, da Anker, integrada à Fire TV.

E aí, curtiram? 😄