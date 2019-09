A essa altura, já é basicamente um pleonasmo destacar o quão boas são as câmeras dos novos iPhones. Elas já foram elogiadas por fotógrafos e cineastas profissionais, tiveram suas capacidades postas à prova em vídeos da Apple e já foram, claro, analisadas (e muito bem recebidas) por nós mesmos aqui do MacMagazine.

Entretanto, nem tudo são flores: em meio à miríade de recursos e novidades trazidas pelas novas câmeras, algumas coisas ficaram de fora da lista de especificações da Apple — basta ver essa análise do DPreview focada na lente ultra-angular dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Com base num tweet do desenvolvedor Ben Sandofsky, responsável pelo app Halide, a equipe do site explorou a lente com maior ângulo de visão dos novos aparelhos e constatou duas informações importantes: ela possui foco fixo e não é capaz de capturar imagens em formato cru, o popular RAW.

It looks like the ultra wide angle camera doesn’t support RAW, or manual focus. 😢 pic.twitter.com/dczJ9T0WEV — Ben Sandofsky (@sandofsky) September 21, 2019 Parece que a câmera ultra-angular não tem suporte a RAW ou foco manual. 😢

As deficiências, à primeira vista, podem chamar atenção — especialmente considerando que elas valem tanto para o iPhone 11 quanto para os iPhones 11 Pro [Max], que (ao menos no nome) têm um apelo profissional e direcionado a usuários avançados. Entretanto, pode haver uma explicação para ambas as escolhas da Apple — além da motivação óbvia do corte de custos, é claro.

A questão é que a lente ultra-angular dos novos iPhones produziria, em formato cru, imagens extremamente distorcidas — isso por conta do amplo ângulo de visão da câmera e da distância focal extremamente curta. Para entregar fotos mais “naturais” (ou próximas da visão do olho humano), a Apple certamente aplica altas doses de pós-processamento nas imagens; caso a lente ultra-angular oferecesse ajuste de foco ou capturasse em RAW, esse pós-processamento seria perdido e os iPhones entregariam imagens distorcidas.

Obviamente, em alguns casos, o fotógrafo pode querer imagens distorcidas — e é por isso que, num futuro indefinido, nada impede que a Apple atualize o iOS para permitir que a lente ultra-angular capture em RAW nos novos iPhones. O foco fixo, por outro lado, é permanente, já que não depende apenas de software.

Se essa mudança será ou não eventualmente implementada pela Apple, entretanto, isso só o tempo dirá.

via The Loop