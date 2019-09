Clips ganha novos adesivos animados; iMovie passa a aceitar arquivos de drives externos; confira outros apps atualizados!

O iOS/iPadOS 13 foram lançados — na verdade já estamos na versão 13.1 dos dois sistemas. Então, nada mais natural que uma avalanche de aplicativos disponíveis na App Store corra para tirar proveito de todas as novidades dos novos sistemas operacionais, não é mesmo?

Vamos então dar uma olhada em alguns apps relevantes que ganharam boas atualizações!

Clips

O aplicativo divertido da Apple chegou à versão 2.0.7 com novidades interessantes, incluindo a possibilidade de escolher entre 19 adesivos animados de emojis (bombas de confete, corações, notas musicais saltitantes e mais) e celebrar festas com 3 estilos de pôsteres (incluindo um cartão de floco de neve em alto-relevo, envelope vermelho para o Ano Novo Lunar e velas incandescentes).

Há, também, compatibilidade com o Modo Escuro e o novo compartilhamento do iOS 13, além das tradicionais melhorias de desempenho e estabilidade.

iMovie

Já o queridinho editor de vídeos para iGadgets da Maçã ganhou a possibilidade de acessar arquivos a partir de discos rígidos externos, leitores de cartões SD e unidades USB, além da compatibilidade com Modo Escuro e o novo compartilhamento do iOS 13.

Outra novidade: ao adicionar um tema musical nos ajustes do projeto, a trilha sonora se ajusta automaticamente para coincidir com a duração do filme. No mais, temos também melhorias de desempenho e estabilidade.

TestFlight

O app da plataforma de testes de aplicativos da Apple ganhou, assim como os aplicativos supracitados, compatibilidade com o Modo Escuro e melhorias de estabilidade/correções de erros.

Gmail

O Google começou a liberar ontem para usuários do seu cliente de email suporte ao Modo Escuro, tanto no iOS quanto no Android. Eles alertam que pode levar mais de duas semanas para que a novidade apareça para todo mundo, porém.

Dah dah dah dum da da dum da da: Dark theme is coming to Gmail on mobile → https://t.co/hiMaeuDBJD pic.twitter.com/0ElUHzrx8R — Gmail (@gmail) September 24, 2019

Things

São muitas novidades na mais nova versão desse belo gerenciador de tarefas, incluindo compatibilidade com os Atalhos da Siri, nova opção de compartilhamento seguindo as novidades do iOS 13, suporte ao Modo Escuro, novos gestos, mudanças nos lembretes (com a possibilidade de importar lembretes de outros serviços), melhorias em acessibilidade e mais!

Já a versão para iPadOS, além das mesmíssimas novidades que aterrissaram no iOS, ganhou também suporte a múltiplas janelas (como no macOS).

Drafts

Por fim, a mais nova versão desse rascunho para tudo da sua vida ganhou muitas melhorias na interface e na sua base funcional, suporte a atalhos, melhorias nas listas, além de muitas correções de bugs e aprimoramentos.

Mais novidades da Apple

À galera do Android, o Apple Music foi atualizado de ontem para hoje no Google Play com suporte a streaming de músicas para TVs ou alto-falantes conectados com o Chromecast, letras em tempo real como no iOS, Modo Escuro e acesso a inúmeras estações de rádio de todo o mundo.

Para finalizar, mais duas novidades da empresa: ela disponibilizou o Pages EndNote Plug-in v3.2, para quem usa o app e quer inserir citações do EndNote; além dele, o Xcode 11.1 GM seed (compilação 11A1027 ) também está agora disponível para desenvolvedores.