O recurso Atalhos da Siri pode não ser o mais popular de todos, mas é fácil entender como ele contribuiu para transformar a maneira como alguns usuários executam certas ações. Mais do automatizar determinadas tarefas, tais atalhos criam novas possibilidades para o iOS — desde realizar tarefas diárias até ajudar no desenvolvimento de apps.

Depois que o recurso foi lançado com o iOS 12, diversos usuários passaram a buscar por atalhos que pudessem ajudá-los no dia a dia, alguns dos quais foram criados pela própria Apple e são disponibilizados na galeria do app Atalhos. Não obstante, o desenvolvedor Matthew Cassinelli decidiu publicar a sua coletânea de shortcuts online… com mais de 150 opções!

A biblioteca de Atalhos da Siri publicada pelo desenvolvedor (e ex-funcionário da Workflow, empresa adquirida pela Apple em 2017) abrange uma ampla variedade de tarefas em diversos serviços, como calendários, navegação na web, entre outros. A coleção também inclui uma variedade de ferramentas para usos mais triviais, como desativar o Wi-Fi, bem como o Não Perturbe, quando algum jogo é iniciado.

Cada atalho possui uma categoria (rotina, edição, estilo de vida, etc.) além de uma breve descrição (em inglês) do que cada um executará; o link para download, via iCloud, está no quadro de cada atalho a seguir:

Segundo Cassinelli, a decisão de divulgar a sua biblioteca de atalhos online veio do fato de que, com o iOS 13, o app Atalhos é instalado por padrão em todos os dispositivos. Ademais, as ações dentro de cada shortcut foi redesenhada no SO mais recente para ser lida em linguagem simples, transformando “o que antes era um tanto obtuso em algo muito claro”, disse o desenvolvedor.

Se você quiser conferir ainda mais opções, há também um grande repositório criado pelo blog MacStories.

via Lifehacker