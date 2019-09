Que o Apple Watch Series 5 não apresenta mudanças dramáticas em relação ao (descontinuado) Series 4, não é mais uma novidade. Como já detalhamos, o novo gadget vestível da Maçã oferece alguns recursos extras quando comparado à geração anterior, como tela sempre ativa e bússola. Porém, quão diferentes são os dois modelos? Como deu para perceber pelo título, não muito.

É claro que, para comparar os dois Apple Watches, nós teríamos que conhecer o novo modelo por dentro — e quem melhor nisso do que a iFixit? A firma de reparos liberou há pouco o desmonte do gadget recém-lançado, revelando poucas (mas pontuais) diferenças em relação ao Apple Watch Series 4.

Display

A iFixit disse que esperava notar alguma novidade no hardware do relógio que desse vida ao recurso de tela sempre ativa. No entanto, a empresa constatou que as mudanças mais significativas foram implementadas na fabricação do próprio display, invisíveis ao olho humano.

Bússola

O sensor de luz ambiente aprimorado (ou totalmente novo), capturado no raio-X da iFixit, continua embutido no display OLED do relógio. Além disso, a nova bússola utiliza um giroscópio bem pequeno e, segundo a firma, um código muito rápido para compensar a interferência dos ímãs no interior do Apple Watch.

Bateria

Se antes acreditava-se que a bateria do Apple Watch Series 5 era exatamente igual à do seu antecessor, agora não é mais possível sustentar essa afirmação. O novo relógio tem, sim, uma bateria maior — mais precisamente 1,4% maior nos modelos de 44mm. Portanto, a tela sempre ligada provavelmente deve a sua existência às melhorias na eficiência de consumo de energia do relógio do que na bateria em si.

Processador

Ainda que a performance do novo Apple Watch seja semelhante à do modelo anterior, o fato é que o Series 5 usa o novo chip S5, o qual comporta o dobro do armazenamento do Series 4 (32GB de espaço contra 16GB) e a nova bússola. Mas nem por isso o chip sofreu alguma alteração no seu tamanho ou posição.

Materiais

A iFixit analisou, ainda, a alegação da Apple de que a caixa do Watch Series 5 é feita de alumínio “100% reciclado” e constatou o óbvio: a maior parte do alumínio usado na indústria tecnológica é reciclado, até porque ele é muito mais barato assim do que o recém-fabricado. A questão é se a Maçã recicla os materiais que não teriam sido reutilizados de forma nenhuma, e a resposta é não.

Ainda que esteja seguindo o fluxo da maior parte das fabricantes, é provável que a Apple esteja trabalhando em ainda mais opções de reciclagem (como o lítio das baterias ou o cobalto) para, de fato, inovar nesse setor — mas esse ainda não é o caso do alumínio usado no Apple Watch Series 5.

“Reparabilidade”

Assim como a geração anterior, o Apple Watch Series 5 obteve 6 pontos no índice de “reparabilidade” da iFixit (sendo 10 o mais fácil de se reparar), ou seja: novos recursos, mas a mesma “reparabilidade” de sempre.