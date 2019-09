Eles foram homologados pela Anatel em velocidade recorde. E isso, é claro, tinha um motivo: segundo informou o TechTudo, a Apple Brasil lançará seus novos aparelhos — os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max — no dia 18 de outubro.

Como falamos, os modelos vendidos aqui no Brasil serão os mesmos comercializados na Europa — A2221 (iPhone 11), A2215 (iPhone 11 Pro) e A2218 (iPhone 11 Pro Max) — os quais trazem suporte às bandas 3 (1.800MHz), 7 (2.600MHz) e 28 (700MHz APT). Aos interessados, publicamos um vídeo explicando exatamente tudo sobre isso. 😉

Os novos modelos estarão disponíveis para compra nas lojas físicas e online da Apple, nas varejistas parceiras da Maçã e muito provavelmente nas quatro maiores operadoras brasileiras. Os preços oficiais, contudo, não foram informados.

O TechTudo não comentou, mas é bem possível que os aparelhos entrem em pré-venda uma semana antes, no dia 11 de outubro. No Brasil, se a Apple seguir a tradição de anos anteriores, a pré-venda será exclusiva para as lojas parceiras — a empresa em si só começaria a vender no lançamento mesmo, em 18/10.

dica do Leonardo Petró