A Apple pode ter seus altos e baixos no mercado de gadgets, mas quando o assunto é satisfação dos usuários, a companhia é, na maioria das vezes, a fabricante mais bem avaliada de todas. Isso não mudou neste ano, com MacBooks e iPads alçando o topo do índice American Costumer Satisfaction Index (ACSI) pela terceira vez consecutiva.

A empresa manteve a mesma pontuação (83) obtida na pesquisa de satisfação do ano passado (e em 2017) — um feito no mínimo considerável em meio a um mercado bastante “fervoroso”. Ainda que não tenha variado por três anos, a pontuação continua sendo maior do que a alcançada pela Samsung (81), pela Amazon (79), pela HP (78) e pela Acer (77), entre outras.

De acordo com a pesquisa, a Samsung lidera o índice de satisfação dos usuários no segmento de desktops, com a Apple aparecendo em segundo lugar. No entanto, essa situação muda quando se trata de notebooks e tablets, nos quais a Maçã vem em primeiro lugar.

Entre os aspectos analisados pela firma estão o design, os recursos e os apps disponíveis para os gadgets de cada uma das fabricantes — em todas, o ACSI afirma que a Apple oferece “os melhores aspectos da experiência do cliente”.

No que diz respeito à satisfação geral do cliente, os Macs (ou PCs), notebooks e tablets ainda ficam atrás dos smartphones; já entre desktops e notebooks, os primeiros agradam mais os usuários.

Para a sua pesquisa, o ACSI combinou resultados de performance dos dispositivos analisados e dados de entrevistas com aproximadamente 300 mil usuários para analisar a satisfação desses consumidores com centenas de empresas em diversos setores.

