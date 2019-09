Se você ficou triste com a morte do MacBook de 12", então aproveite a promoção!

Recentemente, a Apple atualizou a sua linha de notebooks e optou por matar o MacBook de 12 polegadas com tela Retina, até então o laptop mais portátil da companhia. Muitos, contudo, adoravam a máquina e ficaram tristes com a atitude da Maçã.

Se você é uma dessas pessoas, temos uma boa notícia. Ainda que a Apple tenha deixado de comercializar o produto, parceiras ainda possuem estoque. E, hoje, esse produto entrou na Oferta da Madrugada da Fast Shop!

Quando ainda estava à venda na Apple, a máquina com 256GB saia por R$10.349,10 à vista ou R$11.499 parcelada em até 12x. Hoje, na promoção da Fast, ela está por apenas R$5.399 à vista, no boleto. Quem quiser pode também optar por pagar parcelado em até 10x, totalizando R$5.999.

O MacBook conta com um processador Intel Core m3 dual-core de 7ª geração e 1,2GHz (com Turbo Boost de até 3GHz), 8GB de RAM , 256GB de SSD , placa gráfica Intel HD Graphics 615 e teclado com a segunda geração do mecanismo borboleta — que, caso dê algum problema, está coberto pelo recall da Apple.

A oferta é valida para os modelos cinza espacial e prateado — lembrando que você tem até as 6h de amanhã (26/9) para aproveitar!

