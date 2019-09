De surpresa, a Apple liberou hoje o iOS 12.4.2 (compilação 16G114 ) e o watchOS 5.3.2 ( 16U611 ) para alguns modelos de iPhones, iPads, iPods touch e Apple Watches. Sim, mesmo depois de ter lançado o iOS 13 e o watchOS 6, a empresa soltou versões para seus antigos sistemas operacionais.

No caso do iOS, a Apple informou [obrigado pela dica, Anderson Silva!] que corrigiu uma brecha a qual poderia ser usada por um invasor remoto e causar o encerramento inesperado de aplicativos ou a execução arbitrária de códigos — é bem possível que o watchOS e o macOS (mais sobre ele abaixo) tenham seguido o mesmíssimo caminho.

O iOS 12.4.2 está disponível apenas para dispositivos que rodam o iOS 12 e que ficaram de fora do 13. São eles: iPhones 5s, 6 e 6 Plus; iPads mini 2, 3 e iPad Air; além do iPod touch (6ª geração). Já o watchOS 5.3.2, por sua vez, está disponível apenas para Apple Watches Series 1 e 2.

Em iGadgets, para atualizar basta ir em Ajustes » Geral » Atualização de Software e seguir as instruções na tela; no Apple Watch, é preciso abrir o app Watch e, na aba “Meu Relógio”, ir em Geral » Atualização de Software.

Instalação manual

Caso queira fazer a instalação manual do iOS 12.4.2, basta usar os links abaixo:

Atualização Suplementar 2 do macOS Mojave 10.14.6

Paralelamente, a Apple disponibilizou também uma nova atualização suplementar para usuários que estão rodando o macOS Mojave 10.14.6. De acordo com a empresa, ela é recomendada a todos os usuários e melhora a segurança do macOS.

Para quem está em versões anteriores do sistema, saíram também o Security Update 2019-005 High Sierra e o Security Update 2019-005 Sierra — com as mesmas correções de segurança.

Para atualizar, vá em Preferências do Sistema » Atualização de Software e siga as instruções.