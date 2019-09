Ontem, trouxemos aqui o desmonte do Apple Watch Series 5 de 44mm feito pela iFixit e afirmamos que o novo modelo do relógio era basicamente idêntico ao seu antecessor, o Series 4. A máxima se mantém — mas as coisas são um pouco diferentes considerando o modelo menor do relógio.

Explico: a iFixit abriu, hoje, o Apple Watch Series 5 de 40mm, sem nenhuma esperança de encontrar alguma diferença em relação ao seu antecessor. Veio, então, a surpresa: no modelo menor do reloginho, há, de fato, uma diferença interna entre as duas gerações — e ela está exatamente na bateria.

O novo componente tem uma carcaça nova de metal, provavelmente de alumínio, que soa muito como uma patente que a própria Apple publicou há alguns anos e descreve um “enclausuramento eficiente de bateria”. A iFixit especula que o novo design é mais eficiente em termos de espaço — o que é comprovado pelo fato de que a nova bateria tem capacidade 10% superior em relação ao componente do Apple Watch Series 4.

Nova bateria à esquerda

Além disso, a nova bateria traz alguns benefícios adicionais: ela é bem mais resistente, evitando perfurações ou aberturas em processos de reparo. A mudança também pode fazer com que a Apple diminua o uso de adesivos dentro dos seus dispositivos, já que o componente atualizado pode ser afixado com parafusos em vez de cola.

Resta saber, agora, a razão para a Apple ter implementado a mudança somente no Apple Watch Series 5 de 40mm — o modelo maior, como já vimos, continua vindo com a bateria tradicional. Aparentemente, quem gosta de relógios maiores terá de esperar mais uma geração para receber a bateria atualizada.

via 9to5Mac

Atualização, por Eduardo Marques 26/09/2019 às 21:09

A iFixit publicou o vídeo com a desmontagem do Apple Watch Series 5 de 40mm, confira abaixo: