GarageBand ganha Modo Escuro e suporte a drives externos; Sala de Aula, Instapaper, Darkroom e outros são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

GarageBand

O aplicativo de criação e mixagem musical da Apple ganhou uma atualização (quase) totalmente dedicada ao iOS 13. Com a versão 2.3.8, o GarageBand ganhou compatibilidade com o Modo Escuro e com a nova Folha de Compartilhamento, além de passar a suportar arquivos de drives externos — como pendrives, HDDs/SSDs externos ou leitores de cartão SD.

Temos ainda, um novo pacote com mais de 350 Apple Loops inéditos. Além disso, a atualização do app traz uma melhoria na fidelidade de áudio dos loops ao fazer alterações de compasso e nota. Por fim, você pode pesquisar os riffs pelo nome do pacote na biblioteca.

Sala de Aula

Não foi só o GarageBand que a Apple atualizou nos últimos dias, entretanto: o Sala de Aula, assistente de ensino para professores que ajuda na orientação e atribuição de tarefas, também ganhou um update passando a suportar o Modo Escuro do iOS 13. A versão 3.1 do aplicativo permite, também, que os usuários ocultem apps da sua tela inicial.

Instapaper

O cliente de leitura também ganhou suporte ao Modo Escuro do iOS 13, e a preferência do app é sincronizada com o ajuste global do sistema. Além disso, a versão 7.8 do Instapaper traz rolagem muito mais suave de artigos e listas — especialmente enquanto há conteúdo sendo carregado.

Por fim, o recurso Tweet Shot de compartilhamento de texto foi expandido para outros apps além do Twitter. Com ele, você só precisa selecionar o trecho que quiser compartilhar e tocar na opção “Compartilhar Imagem”; uma imagem com o trecho em questão será gerada e ficará pronta para ser exibida na sua rede social favorita.

Darkroom

Ao contrário da maioria dos apps adicionando um Modo Escuro, o Darkroom — que sempre foi escuro — adicionou um Modo Claro ao seu aplicativo. O novo visual adapta a interface como um todo e modifica até o ícone do aplicativo, que fica com tons mais claros.

A atualização também traz suporte às novidades do iPadOS, como o Split View, o Slide Over e a capacidade de abrir duas instâncias do app lado a lado — para que você edite duas fotos ao mesmo tempo, ou até mesmo edite a mesma foto duplamente para comparar os resultados em cada área.

Tem mais: a nova versão traz uma série de novos Atalhos da Siri, com a capacidade de importar imagens de qualquer lugar, filtrá-las, enquadrá-las e prepará-las para exportação no app. Você pode criar seus próprios atalhos, mas a equipe de desenvolvimento do app já disponibilizou um para quem tiver interesse: ele seleciona as fotos que você favoritou no dia, aplica a elas o filtro A200 e prepara o Darkroom para exportação.

1.1.1.1

O DNS da Cloudflare já foi destacado por nós em abril passado, mas, à época, estava sendo distribuído mediante convites. Agora, ele já está disponível para todos os que se interessem — basta baixar o app e aproveitá-lo.

Com a disponibilidade geral, a empresa liberou também o 1.1.1.1 com WARP+, uma tecnologia de aceleração de navegação que, segundo a Cloudflare, deixa sua experiência na web até 30% mais rápida. Essa opção custa, até o momento, R$8 mensais — mas a empresa anunciou o valor de R$20/mês, então esse preço poderá subir a qualquer momento.

Pocket

O serviço de “ler depois” ganhou integração com o Modo Escuro do iOS 13 — basta ativar, nas configurações, a opção “Ajustar ao tema do sistema”.

Além disso, a versão 7.10.2 do Pocket tem uma nova forma de compartilhamento com o Evernote, que usa a própria extensão oficial do aplicativo de notas. Para ativá-la, é necessário ativar a extensão do Evernote no menu de compartilhamento do iOS — basta tocar no botão compartilhar enquanto estiver no Pocket e tocar em “Mais” para editar suas opções.

WordPress

O aplicativo oficial da plataforma de blogs também ganhou uma atualização totalmente sincronizada com o lançamento do iOS 13. Com o WordPress 13.2.1, temos um novo Modo Escuro que é sincronizado com sua preferência do sistema, além da possibilidade de acessar o serviço com o seu ID Apple.

FlightRadar24

Por fim, o rastreador de voos adicionou informações extras na página de chegada dos aeroportos, como terminal, portão e esteira de bagagem de cada voo. Além disso, é possível, agora, ver quais usuários do myFlightradar24 estão a bordo de um determinado voo, bem como checar informações adicionais sobre aeroportos (como fotos, avaliações e dados sobre pistas) feitas pelos usuários.