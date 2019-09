Se você acompanha o MacMagazine há algum tempo, certamente já viu aparelhos da Apple passando por todo tipo de desastre e sobrevivendo — temos quedas de alturas impressionantes, viagens ao fundo do mar, arremessos de carros em altíssima velocidade e até mesmo passagens por sistemas digestivos humanos. Mas uma história envolvendo dois fatores dignos de Highlander? Essa é nova.

O relato vem do The Next Web e gira em torno do fotógrafo islandês Haukur Snorrason. No verão (do hemisfério norte) passado, ele estava fazendo um tour aéreo pelo rio Skaftá para fotografar as enchentes anuais causadas pelo derretimento das geleiras.

Em um certo momento, Snorrason puxou seu iPhone 6s Plus para filmar o fenômeno, mas a lei de Murphy agiu com toda a sua força: nesse exato instante, o avião foi atingido por uma rajada de vento e o aparelho caiu de sua mão, despencando de uma altura de mais de 60 metros. O fotógrafo, então, despediu-se do seu fiel companheiro digital, imaginando que nunca mais o veria na vida — ele ainda pediu para que um fazendeiro local desse uma olhada na área para tentar achar alguma coisa, mas não obteve sucesso.

396 dias e 396 noites (ou melhor, 13 meses) se passaram. O intrépido iPhone 6s Plus já era uma distante lembrança na memória de Snorrason quando o improvável aconteceu: o fotógrafo recebeu uma ligação informando que seu velho aparelho tinha sido encontrado. Sim: depois de mais de um ano ao relento na natureza selvagem da Islândia, o smartphone foi achado vivo por um grupo de trilheiros.

Segundo Snorrason, a sorte do iPhone foi que ele aterrissou numa área de musgo bem grosso, o que amenizou o impacto da queda. O aparelho caiu com a tela virada para baixo e tinha uma case plástica protegendo sua carcaça, o que deve ter protegido-o das intempéries da natureza — vale lembrar que, ao contrário dos seus sucessores, o iPhone 6s não traz nenhum certificado de resistência a água ou poeira.

Snorrason e seu iPhone

O fotógrafo afirmou que o aparelho ainda funciona quase perfeitamente: ainda é possível enviar fotos e vídeos dele (como a filmagem da queda, que pode ser vista no TNW), mas o microfone parece ter sido comprometido: ao fazer uma ligação, a pessoa do outro lado não consegue ouvi-lo, conta Snorrason.

Qual a lição que fica disso tudo? Bom, é óbvio: da próxima vez que você estiver planejando derrubar seu telefone, certifique-se de que ele caia de uma altura de 60 metros direto em uma grossa camada de musgo islandês, em vez de deixá-lo bater em superfícies duras. Tenhamos consciência, pessoal.