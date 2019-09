macOS Catalina 10.15 poderá ser lançado no dia 4 de outubro

Dos novos sistemas operacionais da Apple, apenas um ainda não foi lançado. Falo do macOS Catalina 10.15, o qual, segundo a Maçã, chegará em algum momento de outubro. Até então, nenhuma data específica havia sido ventilada, mas hoje a própria Apple pode ter revelado o mistério.

Como destacou o MacRumors, o site dinamarquês da empresa — mais especificamente, a página do sistema operacional em si — traz os seguintes dizeres na parte que destaca o Apple Arcade:

Arcade

Experiências de jogo excepcionais.

Encontre-o na App Store a partir de 4 de outubro.

Na página do serviço, contudo, não há nenhuma referência de datas, bem como em nas páginas do macOS Catalina em outros idiomas (incluindo a em português).

O Apple Arcade no Mac, obviamente, requer o macOS Catalina; portanto, se o serviço de jogos estiver disponível em 4/10 nos computadores da Maçã, o macOS Catalina necessariamente também terá que estar disponível nesse dia.

O MacRumors, porém, notou que algo joga contra a data. Historicamente, as atualizações do macOS ocorrem numa segunda ou terça-feira. A última vez que um update do sistema foi lançado numa sexta-feira foi com o OS X Snow Leopard, lançado há… 10 anos!

A Apple poderia, segundo o site, lançar o macOS Catalina 10.15 no início dessa semana e, depois, lançar o Apple Arcade no dia 4 de outubro. Contudo, não faz muito sentido ele não estar disponível assim que o SO for lançado — afinal, ele já está disponível para o iOS/iPadOS e o tvOS.

E você, apostaria em qual data?