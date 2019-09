Ao menos na área de varejo, a Apple não para: uma semana depois de reinaugurar a mais icônica das suas lojas, a Maçã já colocou data na abertura de uma nova flagship, incorporou várias novidades a lojas já existentes e ainda reabrirá vários espaços em reforma. Vamos checar as novidades!

Apple Antara

Depois de muita especulação, a segunda Apple Store (e primeira flagship) no México ganhou uma data de inauguração: dia 27 de setembro, mais conhecido como sexta-feira agora, às 17h pelo horário local.

Localizada no distrito de Polanco, na Cidade do México, a Apple Antara está próxima de vários museus e pontos de interesse cultural da capital mexicana; além disso, mesmo conectada ao shopping Antara Fashion Hall, a loja tem sua principal face virada para fora, com uma bela praça complementando a ambientação.





A loja segue todos os padrões das flagships recentes, com seu teto de madeira e paredes de pedra; a entrada principal tem portas deslizantes de vidro, as quais preenchem todo o (enorme) pé-direito do espaço, de mais de 7 metros. Lá dentro, temos a tradicional ambientação com plantas internas, móveis de madeira e o telão do Today at Apple.

Apple Columbia

Enquanto isso, a loja no The Mall in Columbia (na cidade de Columbia, Maryland) reabrirá no dia 28 próximo, às 10h pelo horário local.

A loja se mudou para um espaço bem maior dentro do shopping, com uma fachada duas vezes mais longa e com pé-direito mais alto. Ainda não há fotos ou informações sobre o interior da loja, mas nós, claro, estaremos ligados.

Apple Old Orchard

Outra reabertura próxima é da Apple Old Orchard, no shopping Westfield Old Orchard (em Skokie, Illinois). A loja também se mudou para um outro espaço, muito maior dentro do shopping, e agora terá uma abertura para a face externa do prédio.

Assim como em várias outras lojas recentes, teremos um teto plano de madeira e paredes de pedra, que já podem ser vistas mesmo com os tapumes impedindo a visão da parte interna do espaço. A loja será reaberta também no dia 28 próximo, às 10h pelo horário local.

Reaberturas passadas

Além disso, várias outras lojas ao redor do mundo reabriram ao longo da última semana, aproveitando o lançamento dos novos iPhones e do Apple Watch Series 5. Vejamos os principais destaques:

Apple Highland Village

Localizada em Houston (Texas), a loja foi reinaugurada no último dia 20 e ganhou um ar muito mais arejado, com o teto arqueado em vidro e a estrutura de pavilhão com vegetação interna.

Apple Bridgewater

A loja da cidade de Bridgewater (Nova Jersey) também sofreu uma bela remodelação, contando agora com enormes painéis de vidro e um interior muito mais iluminado.

Apple Mall of America

A Apple Mall of America, localizada no gigantesco shopping center homônimo em Bloomington (Minnesota), ganhou um ar parecido com a Apple Bridgewater. Temos aqui uma parede frontal de vidro com um vértice próprio, para que os passantes consigam dar uma olhada melhor no interior da loja.

Apple Omotesando

Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Apple Omotesando (em Tóquio, Japão) finalmente reabriu as portas depois de uma longa reforma. Externamente a loja não mudou muito, mas seu interior foi completamente reorganizado e reambientado com as novas experiências de varejo da Maçã (incluindo, claro, o telão do Today at Apple).

Apple Parc Central

Por fim, a loja em Guangzhou (China) também teve sua reforma completada — aqui, a renovação ocorreu em partes, primeiramente no andar térreo e depois no mezanino, já reinaugurado. Um telão para o Today at Apple foi instalado no andar superior, e a loja teve seu mobiliário completamente renovado.

Nova ambientação

Por fim, aproveitando as novidades recentes, a Apple também introduziu novos elementos de decoração e ambientação nas suas lojas — alguns deles exclusivos para certos espaços, outros presentes em múltiplas Apple Stores ao redor do mundo.

Para celebrar a chegada dos iPhones 11 e 11 Pro, por exemplo, várias lojas passaram a mostrar em suas vitrines enormes letreiros iluminados destacando os novos aparelhos. O “11”, inclusive, é multicolorido e destaca as cores dos smartphones.

Nas Avenues, as gôndolas presas nas paredes das lojas, temos várias novas decorações específicas para os AirPods, o Apple Music, o Apple Watch e o Apple Arcade, por exemplo.

This is so cool! A display at the new Apple Store 5th Avenue uses AirPods as notes…and the music represented is from the Here's to the Crazy Ones advertising campaign. pic.twitter.com/yDbDCOWoSl — Apple Holic  (@AppleholicAnon) September 24, 2019 Isso é tão legal! Um painel na nova Apple Fifth Avenue usa os AirPods como notas musicais… e a música representada é da campanha “Here’s to the Crazy Ones”.

Falando em Avenues, a Apple Fifth Avenue recebeu uma exclusiva dela, relacionada aos AirPods. No painel traseiro, uma partitura é formada com os fones de ouvido sem fio — e, se você for analisar as notas representadas, verá que a Maçã está fazendo uma referência à melodia do icônico comercial “Think Different”. Muito legal, não?

Por fim, no Centro de Visitantes do Apple Park (que é, também, uma Apple Store), temos um painel exclusivo destacando as pulseiras para o Apple Watch Series 5. Outro espaço mostra o novo Apple Watch Hermès em preto espacial, com a inscrição “Designed by Apple in California & Hermès in Paris”.

