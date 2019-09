Novos iPhones permitem gravar vídeos sem pausar a música que está tocando

Isso sempre me incomodou nos iPhones. É verdade que faz sentido, mas não deixa de incomodar. Me refiro ao fato de você não conseguir gravar um vídeo usando o app nativo Câmera enquanto o seu iPhone está reproduzindo alguma música.

Como o microfone do telefone precisa necessariamente captar o som para que o vídeo fique bom, o iOS opta por pausar a música para conseguir executar essa tarefa com perfeição. isso, é claro, só acontece para gravar vídeos; caso você queria tirar uma foto, a música continua sendo reproduzida numa boa.

Mas algo mudou nos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, seja por um descuido da Apple ou intencionalmente. E sim, apenas nos novos aparelhos, já que somente eles contam com o recurso QuickTake, o qual comentamos no vídeo abaixo:

Com esse recurso, você segura o botão que dispara a foto por alguns segundos (ou arrasta ele para a direta para travar o vídeo e não ficar pressionando o botão) — com o modo “Foto” selecionado — para que um vídeo comesse a ser gravado.

E, nele, caso alguma música esteja sendo reproduzida no iPhone, o sistema não pausa a faixa para que o áudio seja capturado no vídeo de forma mais satisfatória — ou seja, você deixa o seu vídeo com uma “trilha sonora”!

Como disse, a possibilidade de esse comportamento ser um bug é grande, então não me surpreenderia se, em alguma atualização futura do iOS, a Apple alterasse isso. Ainda assim, quem se incomodava com essa limitação e tem um iPhone 11/11 Pro [Max] em mãos, pode tirar proveito do recurso/bug. 😉

via 9to5Mac