A Fast Shop está com duas promoções que podem interessar a muitos de vocês. E, sem muitas delongas, vamos a elas!

Nela, os AirPods de segunda geração estão com preços reduzidos, saindo por R$851,93 (case normal) e por R$1.041,45 (case com carregamento sem fio) — preços para pagamento à vista. Os descontos, se comparados aos valores praticados pela Apple, são de cerca de 30%!

Caso você queria pagar parcelado (em até 10x), os preços sobem bem pouco para R$899 e R$1.099 — um desconto médio de 34% se comparado aos valores da Apple!

Lembrando que você tem até as 6h de amanhã (27/9) para aproveitar!

A seção “Outlet” da Fast Shop também tem alguns produtos de gerações passadas por preços interessantes, como MacBook Air (Core i5, 128GB) dourado por R$8.053,28, algumas unidades de MacBooks Pro (de 13″ e 15″) com bons descontos e Apple Watch Series 4 a partir de R$2.841,97!

Não deixem de conferir todos os links.

