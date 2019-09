A Organização das Nações Unidas (ONU) premiou a Apple em uma das 15 categorias da iniciativa Climate Action Awards por transicionar para o uso de energia 100% renovável nas suas operações ao redor do mundo. Anunciada oficialmente em abril do ano passado, essa mudança representa um marco histórico não só para a Apple, mas para a indústria de tecnologia como um todo.

Segundo a ONU, a premiação reconhece “algumas das melhores e mais brilhantes soluções do mundo para as mudanças climáticas”. O gerente do Programa Global de Ação Climática da organização, Niclas Svenningsen, disse que esses prêmios “iluminam os exemplos incríveis de ação climática no planeta”.

Além da Apple, outras empresas e projetos ao redor do mundo também ganharam em diversas categorias que vão desde o empoderamento feminino até a indústria de cosméticos — no qual a empresa brasileira Natura ganhou o prêmio “Beleza com Propósito”.

A Apple está em uma missão para fazer seus produtos sem consumir da Terra. A empresa fez a transição para energia 100% renovável em seus escritórios, lojas de varejo e data centers em 43 países e atualmente está incentivando toda a sua cadeia de suprimentos a adotar o consumo sustentável.

A vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple, Lisa Jackson, agradeceu o reconhecimento da ONU, citando também o fundo milionário da companhia para geração de energia limpa na China:

Na Apple, levamos a sério nossa responsabilidade de deixar o mundo melhor do que o encontramos. Ao executar 100% de nossas operações com energia renovável e conduzir toda a nossa cadeia de suprimentos global a fazer o mesmo, disponibilizaremos mais de 6 gigawatts de energia limpa no próximo ano. Desde a restauração de florestas de mangue na Colômbia até o lançamento de um novo Fundo de Energia Limpa na China, sabemos que devemos continuar nos desafiando a inovar e fazer mais para enfrentar a crise climática globalmente. Agradecemos às Nações Unidas por reconhecer nosso compromisso com a energia limpa e reduzir a pegada de carbono de nossos produtos. Prometemos continuar liderando iniciativas de ações climáticas necessárias.

As ações ambientais da Apple foram destacadas pela ONU na mesma semana em que a gigante de Cupertino inaugurou três novos parques eólicos na China e, ainda, anunciou o investimento na recuperação de pastagens na África. De fato, as iniciativas da Maçã vão para além da fronteira dos países e servem como inspiração para outras companhias (além das fornecedoras da companhia) ao redor do planeta.

