AirPods são os “audíveis” mais desejados pelos consumidores dos EUA

Há algumas semanas, falamos aqui sobre como a Apple estava dominando com folga o mercado de “audíveis” (fones de ouvido sem fio), detendo mais da metade do segmento. Bom, aparentemente, a Maçã pode sentar e relaxar: se depender dos dados levantados pela Counterpoint Research, a situação não mudará no futuro próximo.

A firma fez uma pesquisa com consumidores dos EUA e constatou que a Apple é a marca mais citada, com folga, entre aquelas que os potenciais clientes pensam quando projetam sua próxima compra no setor. Especificamente falando, 57% dos pesquisados afirmaram que têm os AirPods como preferência numa futura compra de dispositivos “audíveis”.

As marcas seguintes no levantamento foram a Bose (39%), a Samsung (33%), a Sony (31%) e a Beats (26%) — que é subsidiária da Apple, mas foi desmembrada da nave-mãe para fins estatísticos. Vale notar que os consumidores entrevistados podiam citar mais de uma marca nas suas respostas, o que explica a soma das porcentagens superior a 100%.

De acordo com os consumidores pesquisados, a preferência pela Apple se dá por fatores como facilidade de uso, conforto e portabilidade — assim como em outra pesquisa, de março passado, o fator “qualidade de som” não ficou entre os mais citados pelos usuários.

Quase 60% dos usuários afirmaram já ter um par de fones de ouvido sem fio, e destes, pouco menos da metade adquiriram seus dispositivos audíveis há mais de um ano; 40% pretendem comprar um novo par ao longo do próximo ano — o que é, também, uma ótima notícia para a Apple.

Resta saber, agora, se a chegada da Amazon ao mercado causará um abalo significativo na dominação da Apple entre os audíveis. Vocês acham que sim?

