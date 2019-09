Como a câmera do iPhone 11 Pro Max se sai em comparação com a do… iPhone original!

Os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max já estão por aí há exatamente uma semana em alguns países, e o que mais temos visto, desde então, são imagens e vídeos registrados por eles — os quais, como comentamos, foram elogiados por alguns dos principais profissionais da fotografia.

Porém, eis que mais um teste colocando à prova as novas câmeras dos iPhones emergiu na web, dessa vez comparando-o a um improvável candidato: o iPhone original. É claro que essa façanha só poderia ter sido feita por alguém que acompanha os lançamentos da Apple, como é o caso de Justine Ezarik, dona do canal no YouTube iJustine, que decidiu comparar os dois iPhones (separados por 12 anos de tecnologia).

Vale notar que o iPhone original possui uma única câmera com sensor de humildes 2MP, ao passo que o iPhone 11 Pro Max conta com três câmeras de 12MP cada.

Justine e sua irmã fizeram uma verdadeira sessão de fotos com os dois aparelhos e compararam as fotos tiradas com cada um deles — inclusive à noite, para testar o Modo Noite dos novos iPhones (e a tentativa de capturar uma boa foto sem luz no iPhone original).

O resultado você pode conferir no vídeo acima e, por incrível que pareça, muitos usuários estão surpresos com a qualidade das fotos do iPhone original — considerando as suas especificações técnicas. Mas uma coisa é certa: ver o iPhone original dá uma nostalgia…

iPhone 11 Pro vs. Canon 5D Mark IV

Agora, vamos a um teste um pouco mais provável, contudo ainda “injusto” (dessa vez para o iPhone): os fotógrafos Jamie e Lauren Eichar, do canal Eichars Explore, compararam o novo sistema de câmera tripla do iPhone 11 Pro com uma Canon 5D Mark IV para saber se o nome “Pro” realmente faz jus aos flagships.

Naturalmente, por maior que seja a qualidade da câmera dos novos iPhones, eles não são semelhantes a câmeras profissionais, ou DSLRs . Contudo, os fotógrafos não esperavam os resultados que o novo iPhone entregou.

Eu acho que esse pode ser o futuro de onde as câmeras pretendem chegar. Apesar de ser uma tecnologia presente em um smartphone, você pode realmente enganar alguém a pensar que algumas dessas fotos foram tiradas em uma câmera profissional. Não acho que estamos muito longe de ver a fotografia computacional se tornar popular.

Ainda assim, eles afirmaram que não estavam prontos para substituir suas câmeras DSLR pelo iPhone, já que o smartphone perde alguns detalhes importantes da composição da imagem, exigindo um trabalho maior na edição.

Algumas das imagens tiradas com a Canon 5D Mark IV e com o iPhone 11 Pro podem ser visualizadas a seguir; além disso, é possível acompanhar a comparação completa no vídeo abaixo.

Canon 5D Mark IV

iPhone 11 Pro

Canon 5D Mark IV

iPhone 11 Pro

· • ·

Qual dos testes você gostou mais? Além disso, que tipo de comparação envolvendo a câmera dos iPhones 11 e 11 Pro [Max] você gostaria ver? Comente! 😀

via 9to5Mac, PetaPixel