Nara Patricia Beux

Gaúcha de Caxias do Sul (RS), é servidora pública na área de humanas. Porém carrega consigo as facilidades que a tecnologia proporciona, herança dos mais de 15 anos que atuou na área de TI. Iniciou no mundo Apple por influência do namorado (que também está no MM Tour VIII), após ganhar um iPhone 3GS. Desde então, foi migrando todo o seu ambiente tecnológico para produtos da Maçã. Este ano foi surpreendida pelo Tiago com essa viagem e está ansiosa para conhecer o berço da tecnologia mundial com os demais Applemaníacos do grupo.