Desmonte do novo iPad confirma 3GB de RAM e revela novo layout de ímãs

A semana foi pesada para o pessoal da iFixit: depois de desmontar o iPhone 11, o iPhone 11 Pro, o Apple Watch Series 5 de 44mm e o de 40mm, a firma de reparos finalmente pôs as mãos no último produto lançado recentemente pela Apple: o iPad de sétima geração, com tela de 10,2 polegadas.

Como era de se esperar, não foram encontradas lá dentro mudanças significativas — ainda assim, a dissecação do novo tablet pôde confirmar algumas especulações e trazer algumas novidades sobre o design interno implementado pela Apple nos seus equipamentos.

A iFixit conseguiu confirmar que o novo iPad tem 3GB de RAM, um acréscimo de 1GB em relação à memória do seu antecessor. Além disso, a firma constatou que o tablet tem bateria idêntica à do iPad de sexta geração (32,9Wh), ainda que o espaço interno do novo modelo seja um pouco maior devido ao crescimento da tela — ao menos, a Apple conseguiu manter o tempo de bateria o mesmo entre as gerações (10 horas).

Voltando às mudanças, uma análise por raio-X mostrou uma nova organização interna dos ímãs nas bordas do novo iPad — talvez, como especulou a iFixit, para acomodar melhor o Smart Keyboard, já que essa é a primeira vez que o tablet de entrada traz um Smart Connector. Falando nele, os cabos ligados ao conector foram reprojetados e não mais ficam presos debaixo da bateria, que é colada na carcaça.

No geral, o processo de abertura do iPad ainda é deveras laborioso. É preciso aplicar calor nas bordas do tablet para cortar o adesivo que liga a tela à carcaça, e basicamente todos os componentes internos estão colados entre si (a substituição da bateria é particularmente espinhosa); apesar disso, a iFixit elogiou o painel LCD não-laminado, de fácil substituição. No fim das contas, o novo iPad recebeu uma nota 2 (em 10 pontos possíveis) no índice de “reparabilidade” da firma.