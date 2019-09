E já saiu, vejam só, o iOS/iPadOS 13.1.1!

A Apple parece estar mesmo “desesperada” para corrigir todos os bugs dos seus mais novos sistemas operacionais móveis. O iOS 13.0 saiu na quinta-feira da semana passada (19/9), ela lançou o 13.1 na última terça-feira (24/9) e hoje, 27/9, acaba de soltar ambos o iOS 13.1.1 e o iPadOS 13.1.1 — compilações 17A854 .

Entre as correções trazidas por esse update, estão uma que poderia impedir que o iPhone fosse restaurado de um backup, um que poderia aumentar o consumo de bateria desnecessariamente (opa!), uma relacionada a pedidos feitos à Siri nos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, uma que reativava sugestões de busca no Safari após desligadas, uma que fazia o app Lembretes sincronizar de forma muito lenta e já inclui também a correção da vulnerabilidade de segurança com teclados de terceiros.

Para quem não curte atualizar OTA (over-the-air, isto é, pelo ar), eis os links diretos para download:

iOS 13.1.1

iPadOS 13.1.1

Como sempre, essas atualizações são altamente recomendadas para todos os usuários. Comentem abaixo as suas experiências com ela!