Ainda que não seja uma killer-feature, o recurso de carregamento sem fio (presente em todos os iPhones do 8 em diante) é uma mão na roda em algumas situações — seja para deixar seu aparelho deitado no criado-mudo durante a noite ou em pé, num stand, ao lado do computador enquanto você trabalha.

Desde o iOS 11.2, todos os iPhones que suportam carregamento sem fio podem receber recargas a até 7,5W, contanto que seu carregador seja compatível com essa taxa. Entretanto, o pessoal da ChargerLab percebeu algo estranho quando atualizou seu iPhone 11 para o iOS 13.1.

A equipe do site tinha medido a capacidade de recarga sem fio do novo aparelho quando ele ainda estava rodando o iOS 13.0 e não notou nenhuma peculiaridade: o carregador passou a emitir energia a mais de 10W, e o dispositivo recebeu essa recarga nos tradicionais 7,5W. Ao atualizar o smartphone para o iOS 13.1, entretanto, tudo mudou: o carregador começou a passar energia a cerca de 7W para o dispositivo, que passou a recebê-la a somente 5W.

Isso implicou numa diferença no tempo total de carregamento, como vemos no gráfico abaixo. Enquanto o iPhone 11 rodando o iOS 13.0 foi totalmente recarregado em 3h19, o mesmo aparelho rodando o iOS 13.1 precisou de 4 horas exatas para chegar aos 100% de bateria — ou seja, um carregamento aproximadamente 30% mais lento.

A equipe do site verificou que o comportamento se repetia com quase todos os carregadores sem fio disponíveis na redação, exceto alguns dispositivos de marcas como Belkin, mophie, NATIVE UNION, Anker e Logitech — todos eles vendidos nas lojas da Apple. Todos os acessórios que foram capazes de recarregar o aparelho a 7,5W usam uma regulação de voltagem a frequência fixa, que é recomendada pela Apple.

Ainda não há uma declaração oficial da Maçã sobre o caso, mas, por ora, a hipótese mais provável é que a empresa tenha simplesmente desativado o carregamento sem fio mais rápido em carregadores que não possuem a regulação de voltagem a frequência fixa. De qualquer forma, teremos de aguardar para ver se é mesmo esse o caso ou se estamos falando simplesmente de um bug do iOS 13.1 — aguardemos.

