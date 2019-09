Promoções do dia na App Store: Week Agenda Ultimate, Very Little Nightmares, Pequenas Bolhas e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta sexta-feira!

O Week Agenda Ultimate, criado por Johan Burgler, é mais uma boa opção de utilitário para gerenciar suas atividades semanais.

O aplicativo apresenta toda a sua programação semanal em uma mesma tela. Troque de página e acompanhe os eventos do restante do mês, semana por semana. Adicione novos eventos tocando e segurando em um dia. Para editar, toque no título e atualize as informações desejadas.

Avance vários meses com um gesto na tela, retorne para a semana atual com um toque longo no topo da página.



Abaixo outros aplicativos/jogos para iOS que, juntos, somam quase R$37 de desconto:

Jogo de aventura e estratégia.

Puzzles.

Jogo de aventura com uma bela história.

Efeitos para fotos.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😀