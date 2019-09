Reviravolta: Apple Watch Series 5 americano está, sim, funcionando na rede da Claro!

Há poucos dias, publicamos uma matéria aqui no site informando que, infelizmente, os modelos do Apple Watch Series 5 com conectividade celular vendidos nos Estados Unidos (ainda) não estavam funcionando no Brasil — mesmo oferecendo o mesmo suporte às bandas 3 (1.800MHz) e 7 (2.600MHz) dos modelos europeus, que serão os vendidos oficialmente por aqui.

Para chegarmos a tal conclusão, nos baseamos em testes feitos nas duas operadoras que já oferecem suporte ao chip eSIM de Apple Watches em nosso país: a Vivo e a Claro. O problema é que o teste na Claro foi falho; não fomos informados, na ocasião, que o teste nela havia sido feito numa conta Claro Controle (pré-pago), que de fato não suporta o Apple Watch.

Após alguns relatos conflitantes de leitores do MacMagazine, repetimos os testes. Na Vivo, de fato, por algum motivo qualquer a coisa *não* está funcionando ainda; já na Claro, com um plano pós-pago, foi possível ativar o serviço sem problemas! 😀







Isso significa que não há, no watchOS, qualquer bloqueio para uso dos relógios americanos em território nacional. Além disso, aparentemente a Claro foi mais sagaz que a Vivo e já liberou o uso dos novos modelos americanos no Brasil pelo seu perfil de operadora instalado no iPhone.

Ou seja, a situação é melhor do que esperávamos. Ainda assim, aos que forem clientes da Vivo, o ideal é esperar ver se a operadora de fato atualizará o seu perfil com suporte aos Apple Watches Series 5 americanos — embora não vejamos nenhum motivo para que ela não faça isso.

Ufa! 😅