Versão beta do Spotify para iOS testa integração com a Siri!

Há cerca de um mês e meio, nós comentamos que Apple e Spotify, apesar das brigas e desavenças, estavam conversando sobre a possibilidade de integrar o principal concorrente do Apple Music à Siri. Na prática, você poderá solicitar à assistente virtual da Maçã que reproduza algum(a) álbum/playlist/música específica no Spotify e tudo funcionará perfeitamente. Pois isso já está se tornando realidade, como informou o The Verge.

Segundo o site, a última versão beta do aplicativo para iOS inclui tal suporte. Dessa forma, Apple Music e Spotify basicamente estão em pé de igualdade no quesito integração com a Siri — com a diferença que, se você quer reproduzir algo no Spotify, precisa necessariamente informar à Siri para que a ação seja realizada no serviço.

Veja a integração funcionando na prática:

Spotify is finally getting Siri support with iOS 13. You can ask Siri to play songs, albums, and playlists. Here’s how it works: https://t.co/Oc7LegT5yr pic.twitter.com/6F97fbjLtX — Tom Warren (@tomwarren) September 27, 2019

Infelizmente, pelo menos por enquanto, essa integração não funciona no Apple Watch — isso porque, na prática, o aplicativo do Spotify para watchOS não é um app dedicado, e sim basicamente um controlador do que está sendo reproduzido. O The Verge também não soube dizer se a integração estará presente no HomePod, mas como isso não tem muito a ver com o app par iOS em si (depende mais de uma integração nos servidores da Apple), tal integração, neste momento, é improvável.

Nos AirPods tudo funciona perfeitamente, já que os fones de ouvido da Apple servem como um “espelho” do que está acontecendo no iPhone; contudo, tentar reproduzir um podcast (como o MacMagazine no Ar) no Spotify solicitando à Siri ainda não funciona muito bem, pois a assistente fica procurando músicas em vez de podcasts. 🤦🏻‍♂️

Ainda assim, como falamos, o app está em fase de testes e muita coisa poderá mudar/melhorar até a disponibilidade final do recurso para usuários. Vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível!