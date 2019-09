Vídeo: as 5 melhores novidades do iOS 13

O iOS 13 está entre nós — na verdade, já estamos em sua versão 13.1! 😃

As novidades do sistema operacional deste ano não são poucas, então paramos aqui para pensar quais seriam as 5 principais e gravamos um vídeo para vocês destacando-as.

Obviamente, esse é o *nosso* Top 5 — queremos saber de vocês, também, quais foram as melhores novidades que encontraram no iOS 13. Comentem abaixo ou, melhor ainda, lá no próprio YouTube!

E, se curtirem o vídeo, não esqueçam daquele joinha maroto e de compartilhá-lo com parentes/amigos que podem ainda estar perdidinhos com as novidades do iOS 13. 😉