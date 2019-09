Apple mais que dobrou o uso da linguagem Swift no iOS 13 se comparado ao 12

Tem tempo que não falamos aqui sobre como anda a linguagem de programação Swift, lançada pela Apple em 2014.

Que ela é bastante utilizada mundo afora, isso não é bem uma novidade. Mas como será que anda a utilização da linguagem internamente, pela própria Apple? Foi exatamente esse o ponto levantado pelo desenvolvedor Alexandre Colucci, no seu blog Tmac.

Na verdade, ele vem fazendo esse acompanhamento desde o iOS 9, quando apenas o aplicativo Calculadora (Calculator) era escrito em Swift; de lá para cá, obviamente, a coisa melhorou bastante. Atualmente, com a chegada do iOS 13, o número de binários utilizando a linguagem já passa de 141, incluindo apps/recursos como Buscar (Find My), Lembretes (Reminders), Sidecar, Saúde (Health), Livros (Books) e Atalhos (Shortcuts), além dos frameworks SwiftUI, Combine, RealityKit e CryptoKit.

Aqui, vale uma ressalva: a metodologia leva em consideração binários que contenham uma ou mais linhas de código usando Swift. Ou seja, não necessariamente todo o binário precisa estar escrito na linguagem para entrar nessa conta.

Ainda assim, interessante notar como o uso da linguagem mais que dobrou do iOS 12 para o 13.

