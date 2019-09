Filme da semana: compre “PéPequeno”, animação com Channing Tatum e James Corden, por R$9,90

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “PéPequeno”, animação com Channing Tatum e James Corden.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Uma aventura animada para todas as idades, com música original e elenco de estrelas, “PéPequeno” vira a lenda do Pé grande de cabeça para baixo quando um brilhante jovem Yeti (Channing Tatum) encontra algo que pensava não existir: um ser humano. A novidade sobre esse “pé-pequeno” (James Corden) proporciona a ele fama e uma chance com a garota dos seus sonhos. Além disso, também deixa a simples comunidade de Yetis em alvoroço sobre o que pode existir no grande mundo além da sua aldeia nevada, em uma divertida história sobre amizade, coragem e alegria da descoberta.