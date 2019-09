Galaxy Note10+ bate o iPhone 11 Pro Max em teste de velocidade

Há cerca de um mês, trouxemos aqui uma batalha de velocidade entre o Galaxy Note10+, da Samsung, e o iPhone XS Max, na qual o aparelho sul-coreano saiu vitorioso. À época, eu me perguntei como seriam os resultados do teste algumas semanas adiante, quando o iPhone seguinte fosse lançado.

Bom, aqui estamos, no maravilhoso futuro! E, adivinhem só: o aparelho da Samsung continua ganhando, desta vez do iPhone 11 Pro Max.

O teste do PhoneBuff, que segue a mesma metodologia de sempre (com o robô controlando uma stylus para maior precisão), foi liderado pelo iPhone durante boa parte do processo. O aparelho da Maçã completou a primeira “volta” na liderança, abrindo os aplicativos do circuito mais rapidamente do que o Galaxy; foi apenas na segunda volta, onde é testada a capacidade de cada aparelho de manter os apps abertos, que o dispositivo da Samsung (com seus 12GB de RAM , ou seja, 3x mais do que o dispositivo da Apple) superou o novo iPhone.

O resultado final foi muito próximo: o Note10+ terminou o circuito completo apenas seis segundos antes do iPhone 11 Pro Max. Ou seja, é aquela coisa que sempre repetimos: não importa qual aparelho você escolha, tenha certeza de que você encontrará uma ótima experiência e uma belíssima rapidez em qualquer um dos ecossistemas.

Ainda assim, essa foi uma das únicas vezes que a Samsung bateu a Apple num teste do tipo considerando dois aparelhos recém-lançados. Sinal amarelo na Maçã ou segue o jogo?

via 9to5Mac