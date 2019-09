iFixit agora tem também wallpapers com entranhas do Apple Watch

Há anos, a iFixit tem o hábito de disponibilizar wallpapers para iPhones e iPads com as entranhas dos dispositivos — isto é, uma imagem que reflete exatamente o que o usuário encontraria caso arrancasse a tela do aparelho, para dar um ar industrial à coisa toda. Agora, o pessoal da firma de reparo resolveu ir além: pela primeira vez, temos também wallpapers das entranhas do Apple Watch!

Temos papéis de parede para os Apple Watches Series 5, 4 e 3 — especificamente falando, as imagens referem-se aos modelos maiores dos reloginhos (de 42mm, no Series 3, ou 44mm, nos modelos seguintes), mas elas funcionarão perfeitamente nas versões menores, também.

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

Além do wallpaper da estrutura interna, temos também, como de costume, a imagem de raio-X dos dispositivos, para um ar mais fantasmagórico.

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

Para transformar sua imagem escolhida em um mostrador no seu relógio, basta salvá-la no iPhone conectado ao Apple Watch em questão e, em seguida, abri-la no app Fotos. Lá, toque no botão compartilhar e selecione a opção “Criar Mostrador”; por fim, basta personalizar o mostrador da forma que você quiser e tocar no botão “Adicionar” para que ele já apareça no seu relógio.

Aproveitem! 😀

via 9to5Mac