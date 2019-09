Vídeo: como atualizar apps no iOS 13?

Desde que a Apple lançou o iOS 13 (na verdade desde antes, ainda na fase beta), de longe a pergunta que mais recebemos de quem está usando o novo sistema é: “Como que eu atualizo meus apps? A aba Atualizações sumiu da App Store!”

De fato, devido à chegada do Apple Arcade, a Maçã mexeu a área de atualizações de lugar — mas ela ainda existe, como mostramos no vídeo acima junto a outras dicas legais.

