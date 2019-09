Acreditem se quiser: sim, acaba de sair o iOS/iPadOS 13.1.2! [atualizado: watchOS 6.0.1]

De uma maneira totalmente sem precedentes, a Apple acaba de liberar o iOS 13.1.2 e o iPadOS 3.1.2 para todos os usuários de dispositivos compatíveis — apenas três dias após o 13.1.1. A compilação passou da 17A854 para a 17A860 (ou 17A861 , no caso de iPhones X, XS e XS Max — vai entender).

A Apple claramente não ficou satisfeita com o estado em que o iOS 13 foi lançado e, em vez de deixar usuários sofrendo com bugs durante semanas para então liberar um grande update com correções, está preferindo fazer isso aos poucos — aproveitando, inclusive, o fato de ser muito simples aplicar uma atualização dessas no iOS.

Entre as correções trazidas pelo iOS 13.1.2, estão uma relacionada à barra de progresso de backups do iCloud, um bug que fazia o app Câmera congelar, um que impedia a lanterna de ativar, um que causava a perda de dados de calibração da tela, um que impedia a execução de Atalhos no HomePod e um que fazia o Bluetooth se desconectar de certos veículos.

Para quem não curte atualizar OTA (over-the-air, isto é, pelo ar), eis os links diretos para download:

iOS 13.1.2

iPadOS 13.1.2

Aos que forem atualizando, comentem abaixo se perceberam algo de diferente. 😉

Nova beta do macOS Catalina

Além dos updates do iOS/iPadOS, a Apple também disponibilizou hoje para desenvolvedores o macOS Catalina 10.15 beta 10 (compilação 19A578c ). Sua versão final será lançada em outubro.

Atualização 30/09/2019 às 14:19

A Apple também liberou hoje o watchOS 6.0.1 (compilação 17R605 para Series 4, 17R604 para Series 5), trazendo correções para os mostradores do Mickey Mouse e na Minnie Mouse (que não mais falavam as horas), um problema que impedia que eventos fossem mostrados em complicações do calendário e um bug que causava a perda de dados de calibração da tela. Ele também inclui melhorias de segurança.

O watchOS pode ser atualizado pelo aplicativo Watch do iPhone, indo em Geral » Atualização de Software. Por ora, nada de a nova versão chegar também para donos de Apple Watches Series 1 e 2.