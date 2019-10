Apple atualiza suíte iWork para iOS e macOS e com várias novidades

Sempre que a Apple atualiza seus sistemas operacionais, a suíte iWork ganha também uma atualização para trabalhar melhor com os updates. Neste fim de setembro, com o iOS 13 (ou melhor, iOS 13.1.2) já entre nós e o macOS Catalina chegando em breve, não poderia ser diferente — todos os aplicativos da suíte de produtividade da Maçã foram renovados no iOS e no macOS.

Vamos dar uma olhada nas novidades.

iOS

Ative o Modo Escuro para realçar o seu conteúdo;

No iPadOS, use o Pages em vários espaços ou edite dois documentos lado a lado, em Split View;

Compatibilidade com novos gestos de edição de texto e navegação do iOS 13 e do iPadOS;

Defina a fonte padrão e o tamanho da fonte usados para todos os documentos novos criados a partir de modelos básicos;

Use fontes personalizadas instaladas da App Store;

Capture a tela de um documento inteiro, marque-o e compartilhe-o facilmente como PDF;

Acesse arquivos de uma unidade USB, unidade de disco rígido externa ou servidor de arquivos;

Ouça uma representação em áudio do seu gráfico usando o VoiceOver;

Adicione descrições de acessibilidade a áudios, vídeos e desenhos;

Melhorias de acessibilidade em PDFs exportados;

Compatibilidade com filmes em formato HEVC, permitindo tamanhos de arquivos reduzidos enquanto preserva a qualidade visual;

Selecione vários objetos pressionando Maiúsculas ou Comando em um teclado de hardware.

Ative o Modo Escuro para realçar o seu conteúdo;

No iPadOS, use o Numbers em vários espaços ou edite duas planilhas lado a lado, em Split View;

Compatibilidade com edição de texto e gestos de navegação dos novos iOS 13 e iPadOS;

Use fontes personalizadas instaladas da App Store;

Capture a tela de uma planilha inteira, marque-a e compartilhe-a facilmente como PDF;

Acesse arquivos de uma unidade USB, unidade de disco rígido externa ou servidor de arquivos;

Ouça uma representação em áudio do seu gráfico usando o VoiceOver;

Adicione descrições de acessibilidade a áudios, vídeos e desenhos;

Melhorias de acessibilidade em PDFs exportados;

Compatibilidade com filmes em formato HEVC, permitindo tamanhos de arquivos reduzidos enquanto preserva a qualidade visual;

Selecione vários objetos pressionando Maiúsculas ou Comando em um teclado físico.

No iPadOS, use o Keynote em vários espaços ou edite duas apresentações lado a lado, em Split View;

Compatibilidade com edição de texto e gestos de navegação dos novos iOS 13 e iPadOS;

Use fontes personalizadas instaladas da App Store;

Capture a tela de uma apresentação inteira, marque-a e compartilhe-a facilmente como PDF;

Acesse arquivos de uma unidade USB, unidade de disco rígido externa ou servidor de arquivos;

Ouça uma representação em áudio do seu gráfico usando o VoiceOver;

Adicione descrições de acessibilidade a áudios, vídeos e desenhos;

Melhorias de acessibilidade em PDFs exportados;

Compatibilidade com filmes em formato HEVC, permitindo tamanhos de arquivos reduzidos enquanto preserva a qualidade visual;

Selecione vários objetos pressionando Maiúsculas ou Comando em um teclado de hardware.

Vale notar que muitas das novidades aqui incluídas pela Apple requerem o iOS/iPadOS 13, pois aproveitam recursos trazidos por essas atualizações.

macOS

Defina a fonte padrão e o tamanho da fonte usados para todos os documentos novos criados a partir de modelos básicos;

Adicione facilmente filmes em formato HEVC a documentos, permitindo tamanhos de arquivos reduzidos enquanto preserva a qualidade visual;

Salte para uma página específica no documento usando um novo comando de menu;

Adicione descrições de acessibilidade a áudios, vídeos e desenhos;

Melhorias de acessibilidade em PDFs exportados.

Desempenho melhorado ao trabalhar com tabelas grandes;

Adicione facilmente filmes em formato HEVC a documentos, permitindo tamanhos de arquivos reduzidos enquanto preserva a qualidade visual;

Salte para uma página específica no documento usando um novo comando de menu;

Adicione descrições de acessibilidade a áudios, vídeos e desenhos;

Melhorias de acessibilidade em PDFs exportados.

Adicione facilmente filmes em formato HEVC a apresentações, permitindo tamanhos de arquivos reduzidos enquanto preserva a qualidade visual;

Salte para uma página específica na apresentação usando um novo comando de menu;

Adicione descrições de acessibilidade a áudios, vídeos e desenhos;

Melhorias de acessibilidade em PDFs exportados.

· • ·

A Apple costuma atualizar os web apps da suíte iWork em sincronia com os updates nos aplicativos, mas, por ora, ainda não surgiram novidades para eles. Aguardemos.