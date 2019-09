Grupo assalta Apple Store no Canadá e foge com dezenas de iPhones

A Maçã foi alvo de mais uma ação criminosa no último fim de semana, quando um grupo de assaltantes invadiu a Apple Chinook Centre (no Canadá), levando cerca de 50 iPhones expostos na loja. A ação foi capturada pelo sistema de câmeras interno do local, mas nenhum suspeito foi identificado ainda, segundo a CBC.

De acordo com um usuário do Reddit, vários homens com óculos escuros e moletons entraram no shopping e roubaram as unidades de demonstração de iPhones da Apple Store. Segundo ele, a ação durou cerca de 15 segundos — enquanto havia clientes na loja, momentos antes de o shopping fechar.

O chefe de polícia da cidade de Calgary, Paul Teworte, disse que cerca de sete homens participaram diretamente no assalto e que estão trabalhando para identificá-los o quanto antes. Teworte alerta, ainda, para que os usuários identifiquem esses aparelhos em possíveis canais de vendas:

Ao comprar telefones celulares usados, especificamente aqueles vendidos online por meio de uma plataforma de mídia social ou de um site de compra e venda, sempre solicite o número do IMEI . Muitas vezes, quando um potencial comprador pede ao vendedor um número IMEI, se o telefone é roubado, o vendedor simplesmente não responde.

As Apple Stores são frequentemente alvo dos ladrões também nos Estados Unidos; no começo deste mês, uma loja da companhia no estado da Califórnia também foi invadida e cerca de 40 dispositivos foram levados do local.

É como dizem: “Tá brabo…”

via Cult of Mac