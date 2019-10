Halide ganha suporte às novidades dos iPhones 11 e 11 Pro [Max]; Spotify, Ulysses e outros são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos a elas?

Halide

O célebre aplicativo de câmera para iPhones introduziu suporte aos mais novos aparelhos da linha de smartphones da Maçã.

Para tirar proveito da câmera tripla dos iPhones 11 Pro, a equipe de desenvolvimento do app adicionou um novo seletor “tátil” de lentes, que usa o Haptic Touch (ou toque longo, como queira) para alternar entre as câmeras — depois de se acostumar com o gesto, você poderá “saltar” entre elas sem sequer olhar para a tela.

Novo seletor de lentes do Halide

Os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max têm outro recurso exclusivo, chamado Lens Guides. Com ele, você pode visualizar na tela exatamente o que será cortado (e ampliado) numa imagem com cada lente presente no aparelho. Todos os aparelhos da nova linha ganharam, também, uma versão própria do Smart RAW (que só não está disponível na lente ultra-angular, por razões que explicamos aqui) e a capacidade de capturar imagens com profundidade na lente grande-angular.

PDF Expert

Enquanto isso, o utilitário de PDFs mais conhecido do iOS ganhou uma atualização dedicada ao iOS 13: temos agora integração ao Modo Escuro do sistema, aplicação do PencilKit para um uso ainda mais integrado e realista do Apple Pencil, suporte a múltiplas janelas para edição mais rápida e a gestos de produtividade no iPadOS para que você realize seus trabalhos mais rapidamente.

Ulysses

O “ambiente de escrita” foi mais um a ganhar um update focado no iOS 13. O aplicativo adapta-se ao Modo Escuro do sistema, adiciona ícones no estilo da atualização, traz suporte à abertura de múltiplas janelas e integração total com o novo app Atalhos, para configuração de receitas e truques que economizarão o seu tempo.

Além disso, temos suporte a arquivos em pastas do Dropbox ou em drives externos e a adição de menus contextuais à biblioteca e à lista de folhas. No iPadOS, temos ainda um modo de edição rápida próprio.

O Ulysses para macOS também ganhou novidades, como a capacidade de sincronizar folhas do app pelo Dropbox e a compatibilidade com o Controle por Voz.

Spotify

Com a mais recente atualização do aplicativo, usuários podem fazer playlists de podcasts, ou mesmo adicionar episódios a listas de músicas — criando, assim, uma experiência multimídia ideal para dar play e esquecer da vida.

Não há nenhum mistério para isso: basta selecionar o episódio que você quiser, tocar no ícone de três pontinhos e adicioná-lo à playlist que desejar.

iFood

Mais um que entrou no bonde do iOS 13: a partir da versão 9.21 do iFood, os usuários podem usar a opção “Iniciar sessão com a Apple” (“Sign in with Apple”) para fazer login no aplicativo.