Kuo: iPad Pro e MacBook Pro com displays de Mini-LED, só em 2020-21

Em abril passado, anteriormente à keynote da Apple que aconteceu em junho, o popular analista da TF International Securities, Ming-Chi Kuo, havia destacado a importância dos displays de Mini-LED nos prósperos gadgets da Maçã. Até então, era esperado que o novíssimo Pro Display XDR contasse com a tecnologia, mas sabemos que não foi exatamente isso que aconteceu.

Agora, Kuo reiterou sua previsão de alguns meses atrás e disse que a Apple planeja lançar novos modelos topos-de-linha do iPad e do MacBook com displays Mini-LED entre o final de 2020 e meados de 2021, conforme divulgado pelo MacRumors.

De acordo com as previsões do analista, os iPads e MacBooks equipados com tal tecnologia usariam aproximadamente 10.000 LEDs — um número muito maior que o do Pro Display XDR, o qual utiliza 570 LEDs para a sua luz de fundo. Mais precisamente, cada ponto de iluminação teria menos que 0,2mm.

Os displays OLED (atualmente usado nos iPhones flagship) oferecem uma gama de cores comparável à da tecnologia Mini-LED; entretanto, a escolha da Apple pela segunda opção estaria partindo do fato de que esta não é tão suscetível ao burn-in, problema que foi constatado pela própria Apple com o lançamento do iPhone X, em 2017.

Mais do que isso, a Apple também estaria interessada em comprar displays Mini-LED de diversos fornecedores, e não majoritariamente da Samsung, como acontece atualmente com a aquisição de telas OLED.

Se as previsões de Kuo se provarem verdadeiras, provavelmente ainda veremos mais uma geração do iPad Pro e do MacBook Pro sem displays de Mini-LED antes de a Apple lançar esses gadgets com a nova tecnologia, sendo que a Maçã apresentaria o tablet primeiro.

Com relação ao MacBook Pro, é esperado que o futuro modelo com Mini-LED tenha relação com a especulada versão de 16 polegadas (esperada para este ano, porém “adiada” para 2021). Como já inferido pelo analista, é provável que o novo laptop apresente um design totalmente novo, molduras mais finas e o retorno do teclado tesoura. Será mesmo? Veremos.