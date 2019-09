Polícia apreende carga de iPhones 11 contrabandeados em Feira de Santana (BA)

Menos de uma semana após a Receita Federal apreender mais de 370 iPhones em um ônibus que vinha do Paraguai, a Polícia Rodoviária Federal prendeu na última sexta-feira (27/9) uma dupla que transportava mais uma carga de iPhones 11 contrabandeados — desta vez em Feira de Santana (BA), a 115km de Salvador.

Com os dois homens estavam 17 unidades de iPhones de última geração comprados no Paraguai, em cores e modelos variados, e com todos os seus acessórios originais. A PRF estima que, juntos, eles valiam cerca de R$150 mil.

A dupla é dona de algumas lojas de eletrônicos em Aracaju (SE). Eles foram presos em flagrante pelo crime de descaminho e levados à Delegacia de Polícia Judiciária em Feira de Santana.

dica do Mauricio Godoi, via UOL

iPhones roubados em Paulo Afonso

Percorrendo mais 365km a partir de Feira de Santana chegamos a Paulo Afonso (BA), onde a Polícia Civil deflagrou, também na semana passada, a operação “Maçã Podre” — conforme apurou o PNOTÍCIAS.

A operação surgiu a partir de um inquérito policial que apurou denúncias de uma loja na cidade a qual comercializava iPhones roubados. A investigação levou mais de seis meses.

Os três proprietários das lojas, Luan Henrique da Silva Barbosa, Jailson Teixeira Barbosa e Jamison da Silva Barbosa, foram presos pelo crime de receptação qualificada e encaminhados à Delegacia Territorial de Paulo Afonso.