Call of Duty: Mobile é finalmente lançado para iOS e Android

No começo deste ano, os fãs da franquia Call of Duty ganharam um ótimo motivo para comemorar: a Activision, desenvolvedora do game, anunciou a versão mobile do sucesso para consoles — e agora, pouco mais de oito meses após compartilhar as boas-novas, finalmente Call of Duty: Mobile foi lançado mundialmente para iOS e Android.

O game reúne as principais características da franquia presente em outras versões, incluindo componentes do modo Battle Royale (como no modo Blackout de Call of Duty: Black Ops 4), armas e personagens populares como John “Soap” MacTavish, Simon “Ghost” Riley e Alex Mason — de ambos Black Ops e Modern Warfare. Tanto os modos de jogabilidade quanto os personagens são desbloqueados à medida que você sobe no ranking do jogo.





Call of Duty: Mobile também conta com cinco mapas de batalha, incluindo Crash, Killhouse, Crossfire, Nuketown e Hijacked; no início da fase beta ainda havia um modo de zumbi, porém ele não foi incluído no lançamento público do título. É possível que os desenvolvedores tenham programado o lançamento do novo mapa para o futuro.

Como dissemos, a novidade da Activision almeja abraçar uma parcela do mercado dominado predominantemente pelos rivais PUBG MOBILE e Fortnite; ainda assim, o fato de a desenvolvedora ter adicionado alguns dos recursos mais bem-quistos pelos jogadores na versão mobile deverá contribuir para atrair ainda mais a atenção dos usuários.





No iOS, Call of Duty: Mobile exige que o dispositivo esteja rodando pelo menos o iOS 9; no Android, é necessário ter, no mínimo, 2GB de memória RAM e ter instalado o Android 5.1 Lollipop (ou posterior).

Aviso legal: o jogo possui compras internas.

via 9to5Toys, India Today