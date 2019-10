iPlace reinaugura lojas em Jundiaí e no Rio; Salvador e Recife serão as próximas

A iPlace tá que tá: a maior parceira da Apple no Brasil parece ter recuperado o fôlego em 2019, com várias inaugurações e reinaugurações ao redor do país. Nos últimos dias, a marca do grupo Herval reinaugurou sua loja em Jundiaí, enquanto outro espaço será reaberto nos próximos dias no Rio de Janeiro. Além disso, outras inaugurações estão previstas para as próximas semanas.

Vejamos!

Jundiaí

A Apple Authorized Reseller (AAS) do Jundiaí Shopping, em Jundiaí (SP), foi reinaugurada no último dia 28 com um coquetel exclusivo e um brinde especial para os 150 primeiros clientes. Esses mimos já passaram, mas fiquem ligados: até o dia 13 deste mês, a loja manterá descontos de 15% (à vista) ou 5% (a prazo) em todos os produtos expostos no espaço.

Por ser uma AAS, a loja tem ainda a liberdade de vender itens de outras fabricantes; por isso, a iPlace do Jundiaí Shopping conta ainda com produtos de marca própria e de fabricantes conhecidas, como a JBL. O espaço conta, também, com atendimento personalizado, workshops e treinamentos gratuitos para os clientes.

Rio de Janeiro

Enquanto os jundiaienses desfrutam das boas novas, a próxima reinauguração da iPlace já tem local e data para acontecer: trata-se da Apple Authorized Reseller (AAR) do West Shopping, no bairro do Campo Grande (zona oeste do Rio de Janeiro), que reabrirá no próximo sábado, dia 5, a partir das 10h da manhã.

Na ocasião, a iPlace oferecerá, também, um coquetel de reinauguração e vários benefícios. Os primeiros 150 clientes que concretizarem uma compra na unidade receberão um brinde exclusivo, e os produtos expostos na loja terão 20% de desconto à vista (ou 10% a prazo) durante todo o primeiro dia de operação. Após isso, os descontos serão de 15% (à vista) e 5% (a prazo) até o dia 20/10.

Assim como na loja de Jundiaí, a iPlace do West Shopping terá produtos da Apple e de outras marcas, como a JBL, além de itens de marca própria.

Próximas inaugurações

E não para por aí: nas próximas semanas, a iPlace abrirá três novas Apple Premium Resellers (APRs) no Nordeste. A primeira delas será inaugurada em Salvador (BA), no Shopping da Bahia, na segunda metade de outubro.

Em seguida, teremos duas aberturas no Recife (PE): a loja no Shopping Recife abrirá no fim de outubro, enquanto o espaço do Shopping Riomar inaugurará no início de novembro. Ambas as lojas serão flagships – isto é, trarão tudo que há de mais recente e refinado na experiência de varejo da marca, contando com espaços amplos e atendimento especializado.

Nós entramos em contato com a iPlace para sabermos se as lojas incorporarão centros de assistência técnica autorizada — o que é um ponto de especial interesse para os recifenses, já que a cidade não tem nenhum espaço do tipo desde o fechamento da iTown. Assim que recebermos resposta, atualizaremos esse artigo.

dica do Jonas Andrade