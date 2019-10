Novo app da Caixa permite jogar na loteria pelo iPhone

A Caixa decidiu ampliar a sua plataforma de apostas e lançou o app Loterias para iOS, o qual permite que usuários do iPhone façam suas apostas diretamente pelo dispositivo.

Anteriormente, era possível apostar em jogos da Lotérica pelo site da Caixa, mas sem sombra de dúvidas o novo app tornará a experiência ainda mais intuitiva para os usuários (e, claro, sem filas). Para utilizar o serviço, é necessário ter mais de 18 anos e ter efetuado o cadastro no sistema da Caixa, a partir do CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Quem já está cadastrado no site Loterias Online pode utilizar os mesmos dados para acessar o app. Assim como na página da Caixa, o pagamento dos jogos realizados pelo app é feito via cartão de crédito, sendo que o valor mínimo para realizar a transação é de R$30; já o valor máximo é de R$500/dia.

O app oferece ao usuário a opção de apostar nos jogos mais populares da Caixa, como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Lotogol e Dia da Sorte. Qualquer uma das apostas podem ser feitas todos os dias, durante o período de captação de cada concurso.

Ademais, o serviço permite conferir se os bilhetes de apostas realizadas anteriormente foram premiados por meio da leitura do código de barras com a câmera do celular. Ele mostra, ainda, o valor repassado pela Caixa às áreas sociais beneficiadas por parte da arrecadação da instituição em tempo real.

Inicialmente, o aplicativo está disponível apenas para usuários de iPhones, mas a Caixa garante que, em breve, vai disponibilizá-lo também para dispositivos Android.

via Agência Brasil