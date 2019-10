Pixelmator Photo ganha suporte às novidades do iPadOS 13; Twitter, Pinterest e GoPro são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar um giro por elas?

Pixelmator Photo

O editor de fotos para iPad ganhou uma atualização que, como não poderia deixar de ser, tira proveito de todas as novidades presentes no iPadOS 13. O aplicativo trabalha em perfeita sincronia com o novo app Arquivos (Files), passando a aceitar, inclusive, arquivos importados diretamente de drives externos.

Além disso, o Pixelmator Photo 1.1 tem um novo recurso de edição em lotes, pelo qual você pode aplicar ajustes rápidos a várias imagens ao mesmo tempo — basta selecionar múltiplas fotos e tocar na opção “Batch”.

O aplicativo também mudou seu funcionamento: as fotos continuam recebendo edições não-destrutivas, mas essas edições agora ficam salvas num arquivo anexo de formato .photo ; os ajustes são aplicados diretamente no arquivo principal. Com isso, você não mais precisa exportar as imagens ao concluir suas edições — tudo é imediatamente refletido na sua galeria. Isso tem um bom efeito colateral: é possível editar fotos diretamente no app Fotos ou no Arquivos.

Twitter

O app da rede social do passarinho recebeu duas novidades, ambas relacionadas às Direct Messages (DMs). A primeira delas é a capacidade de buscar mensagens: basta digitar o que quiser na barra de busca, presente no topo da tela, e ver os resultados — que incluem usuários, nomes ou termos digitados nas conversas. O recurso, por ora, será disponibilizado somente no iOS, mas chegará em breve ao Android e à web.

Além disso, a rede está incluindo em todos os seus apps (e na web) um novo filtro anti-abuso nas suas mensagens privadas. O recurso usa inteligência artificial para esconder automaticamente mensagens que podem incluir conteúdo abusivo — mesmo que elas venham de pessoas que você segue e/ou conhece. Essas mensagens serão incluídas na mesma aba onde ficam, hoje, as solicitações de mensagens.

O tweet abaixo, de agosto passado (quando o recurso ainda estava em fase de testes), dá uma ideia de como a coisa funciona:

Unwanted messages aren’t fun. So we’re testing a filter in your DM requests to keep those out of sight, out of mind. pic.twitter.com/Sg5idjdeVv — Twitter Support (@TwitterSupport) August 15, 2019 Mensagens indesejadas não são divertidas. Então estamos testando um filtro nas suas solicitações de DMs que as manterão longe da sua vista — e da sua mente.

Pinterest

O Pinterest, por sua vez, passou a suportar o Modo Escuro do iOS 13 — o que significa que o app agora segue a sua preferência global de visual.

GoPro

Por fim, o aplicativo oficial das ubíquas câmeras de ação adicionou suporte à HERO8 Black (mais novo dispositivo da marca), com recursos inéditos — incluindo um novo sistema de nivelamento do horizonte, um modo de disparo sequencial aprimorado, novas predefinições personalizáveis e mais.

Temos, também, novos efeitos, filtros e figurinhas para aplicação nos seus vídeos.